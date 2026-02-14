中國5月起對53非洲建交國「零關稅」　幾乎覆蓋整個非洲大陸

▲中國大陸將對53個非洲建交國全面實施零關稅措施。圖為洋山港。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

央視新聞今（14）日報導，中國大陸將於2026年5月1日起，對53個非洲建交國全面實施零關稅措施，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸陸產品准入。

陸媒《金融界》指出，這一措施意味著中國對非洲大陸的關稅開放將覆蓋幾乎所有建交國家。非洲目前共有55個國家，中方此次零關稅政策覆蓋的53個建交國，涵蓋了絕大多數非洲經濟體。零關稅的全面落地，將直接降低非洲農產品、礦產資源及製成品進入中國市場的貿易門檻。

在具體配套措施上，「綠色通道」的升級將簡化非洲輸中產品的檢驗檢疫和通關流程，縮短貨物從非洲港口到中國市場的周轉時間。而共同發展經濟夥伴關係協定的推進，則著眼於構建更為穩定、長期的雙邊經貿制度框架，為中非貿易提供規則層面的保障。

此前，中方已對多個非洲最不發達國家實施部分商品零關稅待遇，此次將範圍擴展至全部53個建交國並實現全面覆蓋，是在既有合作基礎上的進一步升級。此次零關稅措施定於5月1日正式生效，屆時相關產品目錄、通關細則等配套政策預計將陸續公布。

《中國日報》此前報導，2025年，中非貿易額攀升至3480億美元的歷史高峰，年增長高達17.7％，中國大陸已經連續17年穩居非洲第一大貿易夥伴國地位。