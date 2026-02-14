機警妻子即時報案　警消成功搶救OHCA患者挽回一命

▲南消第六大隊永華分隊成功搶救OHCA患者，後續前往醫院關懷探視，患者恢復情形良好。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消第六大隊永華分隊於2月1日下午2時2分許，接獲指揮中心派遣，指一名男子駕車途中突感身體不適，將車輛停靠路邊後致電妻子求助，妻子趕赴現場發現丈夫意識不清，立即撥打119報案，救護人員確認患者為51歲男子，已呈現OHCA到院前心肺功能停止狀態，隨即展開急救處置，成功恢復呼吸心跳，並迅速送醫治療，挽回寶貴生命。

患者妻子表示，接獲電話後趕抵現場，發現丈夫意識不清，隨即求助119。永華分隊消防人員王奕翔、姚以濬及志工黃柏愷到場時，患者出現張口呼吸情形，隨後失去呼吸心跳，三人立即實施心肺復甦術及相關急救處置，成功於現場恢復自主循環，隨即送往郭綜合醫院治療，後續轉送成大醫學中心，確診為腦幹中風。

目前患者已恢復意識並持續復健中，永華分隊分隊長徐國馨與救護人員王奕翔亦前往醫院關懷探視，了解復原狀況。院方表示患者恢復情形良好，消防人員對此深感欣慰。患者及家屬也對警消即時且專業的處置表達感謝，並表示將配合醫療團隊持續復健，期盼早日重返正常生活。

第六大隊大隊長邱淵明指出，本案成功關鍵在於家屬第一時間察覺異狀並立即報案，讓救護人員得以及時到場搶救。他呼籲，若遇到類似情況務必保持冷靜、立即撥打119，並依指揮中心指示應變，可大幅提升存活機率。

消防局長楊宗林表示，近期寒流來襲，日夜溫差大，容易誘發心肌梗塞與中風等心血管疾病，特別是年長者更應注意保暖與健康管理。若家人或朋友出現身體不適，應儘速求助專業醫療與救護資源，把握黃金救援時間。

市長黃偉哲也提醒，春節期間氣溫變化劇烈，市民應加強保暖與健康監測，市府團隊將持續守護市民生命財產安全，讓大家安心過節。