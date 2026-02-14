東石港口宮開春擲筊送豪禮　百萬轎車、3C還有黃金媽祖

▲▼ ​擲筊搏好運！笨港口港口宮新春盛會 兩部百萬名車、黃金大聖母讓民眾搏好運 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



迎接 2026 丙午馬年，嘉義東石最具代表性的宗教聖地——笨港口港口宮，於今日宣布正式展開「一一五年新春系列活動」。為了回饋全國信眾長年對媽祖的支持，廟方今年大手筆加碼，準備了豐富的獎項，包含兩部進口轎車、多面黃金媽祖以及最新款 3C 產品，邀請全國民眾在農曆春節期間前來走春祈福，測試手氣。





​港口宮的新春活動向來以「獎項實惠、神蹟顯赫」著稱。廟方表示，今年最受矚目的擲筊比賽將於正月初一至初五隆重登場。只要在活動期間參與「添油香」回饋活動，即有機會參加擲筊決賽：

​轎車獎項： 凡添油香 1,000 元，即可參加一次擲筊。決賽中擲出最多「聖筊」的幸運兒，將可獲得價值不斐的 Toyota 轎車（包含熱門的 Corolla Cross 休旅車及 Vios 房車）。

​3C 與黃金獎項： 添油香 100 元，即可參加另一組擲筊比賽，爭奪限量製作的**「笨港口港口宮大聖母」黃金媽祖金牌**、iPhone 手機、iPad Pro 以及 Apple Watch 等熱門獎項。

​活動當天會將百萬名車、機車與 3C 產品展示於廟前廣場，而象徵最高福份的黃金大聖母神尊也已莊嚴安座在紅轎上，

​除了緊張刺激的擲筊比賽，港口宮也秉持慈悲濟世的精神，準備了多項便民與祈福活動：

​借發財金： 信眾憑身分證即可向廟方申請借用 600 元發財金，作為新一年的開運錢母。

​平安橋祈福： 廟方設置平安橋，供信眾走過除穢布新，祈求一整年出入平安、身體健康。

​免費美食品嚐： 廟方現場免費供應平安圓與花生糖，讓信眾「吃甜甜、過好年」，將媽祖的福氣吃進肚子裡。





​笨港口港口宮主委與全體委員於現場熱情邀約全國民眾。主委陳慶堂表示，港口宮媽祖守護地方數百年，春節是大家團聚的日子，希望透過這些活動，讓信眾在拜拜祈求平安之餘，也能帶著歡樂的心情與豐富的大獎回家。