守護府城不打烊！　南消二大隊攜手消友會慰勞基層

▲台南市消防局第二大隊與消防之友會第二辦事處春節前夕前往轄區分隊慰勞，發放慰勞金及禮品，感謝消防人員堅守崗位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，家戶團圓之際，第一線消防人員仍堅守崗位，14日，台南市消防局第二大隊大隊長王騰毅與消防之友會第二辦事處處長胡正德，前往南化、楠西、玉井、官田、六甲、下營及麻豆等分隊慰勞，除頒發慰勞金，也準備春節禮品，向值勤同仁表達關懷與感謝。

市長黃偉哲表示，市民能在年節期間安心團聚，仰賴消防人員全年無休守護。春節期間觀光人潮增加，火災預防與緊急救護勤務壓力隨之提升，感謝消防同仁24小時待命投入，也叮囑大家在守護市民之餘，務必注意自身健康與執勤安全。

消防局長楊宗林指出，第二大隊轄區涵蓋山區與曾文地區，地形多元，救災任務具挑戰性，維持救災量能與基層士氣格外重要；感謝消防之友會長期支持，讓同仁在繁重勤務中感受到社會各界的溫暖。

第二大隊大隊長王騰毅表示，無論偏遠山區或市區分隊，同仁皆展現專業與使命感，「消防工作沒有假期，越是過節越要提高警覺。」此次胡正德處長親赴分隊慰勞，對基層士氣是一大鼓舞。

胡正德表示，消防弟兄的辛勞社會有目共睹，希望透過慰勞活動，讓同仁在分隊也能感受到節慶溫馨。受贈同仁表示，將把這份支持化為守護市民安全的動力，持續堅守崗位。