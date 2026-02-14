美國是否該出兵保台？民主黨眾議員「一度結巴」　完整回應曝光

▲歐加修-寇蒂茲是一名立場鮮明的進步派民主黨眾議員。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）13日被問及，若中國入侵台灣，美國是否應該出兵協防，她一度支吾其詞，最終依然未能正面回答問題，這段畫面在各大媒體及社群平台上瘋傳。

被詢問台灣問題 議員一度支吾

36歲的歐加修-寇蒂茲出席「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）時，被記者兼《彭博電視台》主持人拉克奎（Francine Lacqua）詢問這個問題。

她看起來相當遲疑，「嗯，你知道的，我認為這是一個，你知道的。我認為這是、這是，這當然是美國長期以來的政策。我們希望的是，確保永遠不會走到那一步」，並且透過經濟措施與全球戰略布局，「避免任何此類衝突，甚至讓這個問題連發生的機會都沒有。」

AOC was asked at #MSC if the US should commit troops to Taiwan



There was a simple answer: Taiwan is China, and the US should not go to war with China



Her response: “ "Um, you know, I think that, uhh, eh, this is such a, uh, you know, I th-I think that…” pic.twitter.com/aPuATcEum7 — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) February 14, 2026

選總統謠言瘋傳 她批川普外交

值得注意的是，歐加修-寇蒂茲此番發言，正值外界猜測她可能角逐2028年總統大選之際。

在同場論壇上，被問及川普任內最重大的外交政策轉變時，歐加修-寇蒂茲同樣沒有給出明確答案，僅提到美國外交政策因政黨輪替而搖擺不定，並批評川普在外援及巴黎氣候協定（Paris agreement）等議題進退反覆。

美媒看台灣

《紐約郵報》報導，北京長期宣稱對台灣擁有主權，儘管這座東亞島嶼擁有自己的政府、軍隊與貨幣。解放軍去年12月在台灣周圍舉行了大規模軍演，讓外界擔憂他們正在準備入侵台灣。

在川普政府批准價值110億美元的對台軍售案後，中國的共產黨政府形容這些演習是「嚴厲警告」。而針對美軍是否干預台海衝突的立場，美國在歷史上一直傾向維持戰略模糊政策。