南消五大舞龍舞獅鬧市場　情人節傳遞平安祝福

▲台南市消防局第五大隊復興分隊於永康兵仔市場舞龍舞獅踩街宣導防火觀念，吸引民眾駐足參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢西洋情人節，台南市消防局第五大隊復興分隊攜手大灣防火宣導隊，前進永康兵仔市場辦理防火宣導活動，隊員身著日式和服，結合傳統舞龍舞獅踩街演出，中西融合創意吸睛，吸引不少採買年貨與日常用品的民眾駐足圍觀，現場氣氛熱鬧滾滾。

第五大隊表示，此次活動以輕鬆活潑方式推廣居家防災觀念，重點宣導安裝住宅用火災警報器的重要性，並提醒市民落實「用電五不一沒有」原則，包括用電不超過負荷、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源不長期插著、周圍不放置可燃物，以及家中沒有火災警報器等情形應立即改善。

現場也特別提醒，使用燃氣熱水器時務必保持通風，防範一氧化碳中毒；廚房烹煮時落實「人離火熄」觀念，避免堆積雜物，降低火災風險。透過互動問答與發送宣導品，讓防災意識在市場人潮中自然扎根。

消防局長楊宗林表示，情人節除了傳遞愛意，更是守護家人的時刻，期盼藉由創意宣導活動，提升市民防災意識，共同打造溫暖且零災害的幸福城市。

第五大隊大隊長陳坤宗指出，防災工作不可鬆懈，尤其在人潮聚集的傳統市場，更是宣導重點場域。透過與民眾面對面交流，協助建立正確的自主應變觀念，讓平安成為節日最好的禮物。