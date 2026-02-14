力挺消防英雄！　台南市消防之友會第一辦事處春節慰問送暖

▲台南市消防之友會第一辦事處於春節前夕前往第一救災救護大隊轄區分隊慰問，發放加菜金與慰問金，感謝消防人員辛勞付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春節將至，消防人員進入加強勤務戰備期，市長黃偉哲感念第一線人員捨棄與家人團聚的時光，堅守崗位守護城市安全，台南市消防之友會第一辦事處特別於年節前夕前往轄區分隊慰問，發放加菜金與慰問金，向辛勞付出的消防英雄表達感謝。

消防之友會第一辦事處處長陳志宏響應市府關懷基層精神，偕同副處長陳東賢、劉立綸、總幹事陳麗美，以及臺南市政府消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎，逐一走訪分隊，親自致意。現場氣氛溫馨，消防人員在寒冬中感受到來自地方的支持與鼓勵。

市長黃偉哲指出，臺南朝向宜居城市邁進，「公共安全」是最重要的基石，感謝消防之友會長期支持消防體系，透過實際行動肯定消防專業與奉獻精神。

消防局長楊宗林表示，局本部將成為第一線同仁最堅強的後盾。即使年節期間勤務繁重，但守護市民平安，就是消防員最大的成就感；同時也要求各單位持續強化應變機制，確保救災救護效能維持最佳狀態。

第一救災救護大隊大隊長邱國禎也藉此機會轉達市府提醒，呼籲市民落實防火與救護觀念：防火宣導：牢記「五不一沒有」原則，包括用電不超過負荷、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源不長期插著、周圍不放置可燃物，並全面安裝住宅用火災警報器，為居家安全多一道保障。

救護宣導：春節期間景點人潮眾多，行車遇救護車應依「向兩側避讓」原則讓道，勿阻礙救援動線；救護資源珍貴，請留給急、重、難症患者。另提醒長輩與三高族群注意保暖，降低低溫引發心血管疾病風險。

陳志宏表示，未來將持續攜手第一大隊改善基層福利，成為消防人員最有力的後盾，也預祝市民與消防同仁新的一年平安順遂、闔家安康。