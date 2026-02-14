DeepSeek今年春節再爆「驚奇」？　官方披露正測試新模型結構

▲Deepseek。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

DeepSeek去年春節期間橫空出世，震撼全球人工智慧（AI）行業。官方披露，目前正在測試新的長文本模型結構。這意味著，DeepSeek或將在今年春節再次發布新模型，可能再度引爆市場話題。

《澎湃新聞》報導，2月13日，DeepSeek的網頁與APP正在測試新的長文本模型結構，支持1M上下文。其API服務不變，仍為V3.2，僅支持128K上下文。

今年1月12日，DeepSeek曾發布一篇新論文《ConditionalMemoryviaScalableLookup:ANewAxisofSparsityforLargeLanguageModels》（基於可擴展查找的條件記憶：大語言模型稀疏性的新維度），深度求索（DeepSeek）創始人兼執行長梁文鋒位列作者名單中，這篇論文為北京大學和DeepSeek共同完成。

據分析，這篇論文的核心直指當前大語言模型存在的記憶力問題，提出了「條件記憶」這一概念。當時行業就普遍猜測，DeepSeek的下一代模型V4或將在今年春節前後正式發布。

去年12月1日，DeepSeek曾經同時發布兩個正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale，官方網頁端、App和API均已更新為正式版DeepSeek-V3.2，Speciale版本目前僅以臨時API服務形式開放，以供社區評測與研究。

據介紹，DeepSeek-V3.2的目標是平衡推理能力與輸出長度，適合日常使用，例如問答場景和通用Agent（代理）任務場景。在公開的推理類Benchmark測試中，DeepSeek-V3.2達到GPT-5的水準，僅略低於Gemini-3.0-Pro；相比Kimi-K2-Thinking，V3.2的輸出長度大幅降低，顯著減少計算開銷與用戶等待時間。

作為大陸大模型風向球，DeepSeek一舉一動都受到行業整體關注。網易有道詞典發布2025年度詞匯「deepseek」以867萬2940次年度搜尋量成功當選。據介紹，「deepseek」在詞典內部的搜尋曲線呈現明顯的爆發式特徵，從年初因「低成本」突破算力封鎖起，幾乎每個重要進展都會帶動搜尋量上漲。

不過，近期DeepSeek傳出爭議，OpenAI指控DeepSeek透過「模型蒸餾」方式複製美國技術。根據路透取得的一份備忘錄內容，OpenAI已向美國國會提出警告，指稱DeepSeek試圖規避存取限制，藉此取得模型輸出進行訓練。