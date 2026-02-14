高雄2囂張大媽逛市場！偷走萬元海鮮、烏魚子　攤商氣炸公布畫面

記者許宥孺／高雄報導

高雄自由黃昏市場驚見扒手！有魚販控訴，12日下午一名大媽買了一萬多塊的海鮮，卻有部分沒付錢就閃人，氣得PO文要求大媽看到貼文快來自首；無獨有偶，另有一名大媽到攤商假借想看烏魚子，竟然裝傻將整袋提走，讓攤商白白損失近3000元。警方到攤商了解狀況並調閱監視器，不過正值年節前，店家忙翻了，尚未正式做筆錄。

▲高雄大媽到海鮮攤亂點菜，東指西指讓店家切了一萬塊海鮮，事後一毛錢未付還將6000多塊海鮮偷走。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「請問這是哪家的長輩，請出來認領！」位於左營區的自由黃昏市場傳出有扒手出沒，有海鮮攤商在網路發佈尋人啟事，具體指出時間是在12日下午3點08分，一名年約65歲白髮阿姨，身穿紅白條紋棉質長袖衣、白色防風外套、灰色褲子、灰色遮陽帽，佩戴米白色口罩，當時買了一萬多塊的海鮮，最後沒付錢，拿走其中價值6000多塊的海產後就快閃離開。

攤商於貼文中強調，此行為涉嫌違反《刑法》第320條第1項之竊盜罪，屬非告訴乃論之公訴罪。請於13日晚上8點前自動來攤位付款項，大事化小，小事化無，逾期將直接報警交由警方處理。

▲▼高雄大媽以為神不知鬼不覺偷走3000塊烏魚子。（圖／記者吳奕靖翻攝）



另一家海鮮攤商也控訴，7日下午2點56分，一名身穿灰色衣服、卡其色褲子，頭上戴著遮陽帽、佩戴白色口罩的灰髮阿姨，站在攤位前端看各種烏魚子產品，後對著店家表示要看塑膠袋中的產品，並在店家面前檢查商品。為讓店家放下戒備心，還提著未付款的塑膠袋走到一旁看冷凍水產，假意詢價，這時就不知不覺地將那袋尚未付款的烏魚子提到手上，並趁店家不注意時離去。

店家痛批，小本經營不容易，攤商幾乎都有裝監視器，雖然扒手全身包緊緊，但都有注意到扒手在市場提他攤位和走道的清楚正面照，呼籲扒手自重。

轄區警方表示，得知消息後已聯繫攤商，並證實有2件竊案，不過攤商正因過年前繁忙，尚未有空正式報案，將通知攤商儘速製作筆錄。