快訊／地方前輩強抱碰臀！美女里長洪佳君崩潰報案　色狼落網了

記者邱中岳／台北報導

台北市萬華區華江里長洪佳君日前在臉書控訴自己遭地方資深前輩性騷擾，除了遭藉機環抱頸部，對方更在辦公室內以按摩為由，觸碰她的身體。洪佳君今（14日）召開記者會證實，已赴台北市婦幼警察隊提出強制猥褻告訴，基於偵查不公開原則，也希望司法勿枉勿縱。據悉，北市警局婦幼隊也在14日前往遭洪佳君控告的涉案者相關處所搜索，訊後將全案依強制猥褻罪嫌函送台北地檢署偵辦。

洪佳君日前於臉書控訴，自己遭到地方上資深前輩性騷擾，經過數日沉澱後已經完成相關報案程序，並於今日召開記者會。現場有許多里民都來送暖「洪佳君加油」「性騷零容忍！」

▲台北市萬華區華江里里長洪佳君（左三）出面說明遭地方前輩強抱、摸臀過程。（圖／記者鄭佩玟攝）

被問到今天記者會是否要公開加害人？洪佳君表示，尊重檢察官要求「偵查不公開」，她不會在現在讓情緒影響司法程序。

洪佳君說，這件事情於2月11日發生後已經過了四天，每一天都讓她感到十分漫長，甚至直到昨天晚上，自己的情緒仍舊處於崩潰狀態，無法停止大哭。

洪佳君也很擔心身邊的家人們是否受到牽連，白天或許可以透過忙碌讓自己分心，但晚上閉上眼睛，恐懼揮之不去，這幾天每天都夜不成寐，只睡兩小時。

洪佳君說，要站出來真的很不容易，也曾經想要退縮，因為性騷不只證據搜集困難，也可能因權力不對等不敢申訴，更要面對報案時的二度傷害。不過，在近期深入了解案情後，竟然發現受害者不只她一人，這件事情已經不只是她的事情了，因此選擇站出來就是要強調性騷零容忍，不要再有下一個受害者，更感謝家人們的支持，讓她撐下來。

據悉，北市萬華區華江里里長洪佳君，在13日下午前往北市警局婦幼隊提出強制猥褻告訴，而非性騷擾，警方也在14日凌晨緊急前往被指控的林姓男子家中搜索，並且依照規定將人帶回偵訊，偵訊後依照強制猥褻罪嫌，函送台北地檢署。