謝衣鳯情人節向鄉親告白　賀台日友好！陳素月開箱「首相巧克力」

▲彰化立委陳素月與謝衣鳯不約而同祝福。（圖／翻攝自陳素月及謝衣鳯粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

被外界視為下屆彰化縣長熱門人選的國民黨立委謝衣鳯，以及民進黨彰化縣長參選人立委陳素月，今日適逢西洋情人節，加上農曆新年將至，彰化政壇暫時告別選戰的煙硝味，兩位女力收起平日犀利的問政風格，改走溫馨與感性路線，各自展現輕鬆浪漫的一面。

國民黨內呼聲最高的謝衣鳯，今天在臉書曬出一張手持「馬到成功」紅色春聯的照片，笑容燦爛。她感性地向鄉親及網友告白，直言在忙著準備過年的日子裡，也別忘了「把愛準備好」。

▲彰化立委謝衣鳯獻上祝福。（圖／翻攝自謝衣鳯粉專）

謝衣鳯貼心地寫道「謝謝每一份陪伴與支持，讓我們一起迎接新的一年。」她也反問支持者，在今天這個特別的日子，最想把祝福送給誰？字裡行間流露出滿滿的親和力，將情人節的浪漫轉化為對家鄉與鄉親的大愛。

另一邊，民進黨立委陳素月的心情也顯得格外燦爛。她今天開箱了一份特別的情人節禮物——由力挺她的鄉親特地寄來的「高市早苗首相紀念巧克力」。

▲彰化立委陳素月恭喜日本首相高市早苗。（圖／翻攝自陳素月粉專）

陳素月po文指出，這份禮物不僅是慶祝日本政治家高市早苗的勝利，更象徵著台日之間堅定的互信與友好情誼。她在貼文中強調，這份甜甜的禮物背後，是維繫區域和平穩定的共同期盼，展現出知性與感性兼具的一面。