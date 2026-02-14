日本流感再度邁向高峰！東京、大阪同一季「二度拉警報」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本流感再度邁高峰，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感在去年11月衝高後一度回落，但近期曲線又整體往上爬，東京、大阪甚至在同一個流感季「二度發布流感警報」，屬1999年採現行統計以來罕見狀況。他也提到這波除了先前的A型H3N2，還混著B型流感，若農曆春節要赴日旅遊，務必提高警覺，避免「得了流感讓旅程掃興」。

林氏璧在文中先說明觀察到的趨勢，「日本流感患者人數自去年11月達到高峰後，到1月初探底，但日本近來流行曲線又整體高了起來。」

本次流感季 東京「二度達到警報水準」

他以東京都資料解釋，指出定點通報數先降到10以下後又回升，第5週拉到26.67，第6週「來到了40左右，已經到了前一波流行高點的八成左右」，並提到東京都在2月初再度發布流感警報。相關報導也指出，東京在本流感季第二度達到警報水準，屬統計開始以來首見，且近期通報病毒型別中B型占比很高。

他也寫到大阪同樣出現「二度拉警報」的情況，前一波高點38.1人，第6週回升到31.05人，再度超過警報門檻。大阪府感染症資訊中心也公布，第6週定點通報數為31.05，並提醒全府各區均呈上升趨勢，後續仍可能增加。

秋冬打過疫苗理論上有效「不需再打一次」

至於年齡層，原PO整理東京感染以5到19歲學生族群最多，1到4歲與20到59歲也不少；但若看住院需求，60歲以上與9歲以下相對更需要注意。他並引用群聚狀況指出，自2025年9月1日以來，東京校園與社福設施群聚事件累計達7283件、停課事件4859件，皆明顯高於去年。

最後林氏璧也補充台灣端監測趨勢，提到台灣近期以A型H3N2為主、其次B型與A型H1N1，並提醒「B流和A流光從症狀很難區分」，秋冬前面得過A流的人仍可能再中B流；他也直言「如果是秋冬已打過流感疫苗的，理論上有效，不須再打一次！如果出發在即但還沒打過流感疫苗的朋友，生成抗體需要14天，且現在進入年假，我想也不用打了。」