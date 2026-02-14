快訊／濃濃瓦斯味！中和女倒臥屋內意識不清　緊急送醫搶救

▲中和一名女子倒臥在瓦斯桶旁，已經沒有意識。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市中和區中興路巷內一處民宅今(14日)下午1時28分許傳出緊急救護案，警消接獲通報立即趕赴現場，初步了解，一名女子倒臥在屋內瓦斯桶旁，被發現時已經沒有意識，且現場瀰漫濃濃瓦斯味，目前已僅即將女子送往雙和醫院搶救，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995