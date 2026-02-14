哈爾濱最高溫飆至0度以上　大雪雕「雪王雞王」安全疑慮連夜拆除

▲哈爾濱官方動手拆除「雪王」及小雪人雪雕。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

哈爾濱近日氣溫將回升至攝氏0度以上，位於哈西萬達廣場門口的巨型「雪王」與「雞王」雪雕因融化變形引發安全疑慮，相關單位於昨（13）日晚間連夜拆除。根據現場畫面顯示，大型挖掘機將約18公尺高的主體雪雕及周邊多達100座小型雪雕排成的方陣一併清除。

《極目新聞》報導，2月13日，哈爾濱哈西萬達廣場門口的蜜雪冰城雪人軍團被「團滅」，巨型「雪王」雪雕和他的小雪人們全部被大型挖掘機拆除了。

▲雪王及小雪人組成的壯觀方陣。（圖／翻攝極目新聞）

哈西萬達一名工作人員今（14）日表示，近日哈爾濱氣溫較高，最高溫度超過零度，考慮到安全風險問題，因此將雪雕拆除。

多名網友在社群媒體上發出相關影像，大型挖掘機在數分鐘內將主體雪雕拆解，原本陳列於前方的眾多小型雪雕也遭到清除。部分網友留言表示，氣溫升高導致雪雕融化變形，也有人對未能到場拍照感到惋惜。

哈西萬達商場則提到，因接獲政府部門通知並考量安全風險，於13日晚間拆除蜜雪冰城與正新雞排的雪雕。

▲哈爾濱18公尺高大型冰雕「雪王」和「雞王」吸引遊客拍照打卡留念。（圖／翻攝極目新聞）

哈爾濱市氣象服務中心13日公告稱，14日將出現明顯升溫，最高氣溫約在攝氏0度左右。歷史資料則顯示，1966年2月13日當地曾出現攝氏6.5度的2月最高溫紀錄。

哈爾濱哈西萬達廣場1月初曾同時展出約18公尺高的「雪王」與「雞王」雪雕，各自搭配約100個小型雪雕組成壯觀的方陣，成為民眾及遊客打卡熱點。