生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多遇到大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風：值得吃

▲▼好市多麵包 。（圖／資料照）

▲原PO驚見有人買了兩大車的瑪芬麵包。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

過年前夕不少人湧進賣場採買年貨，一名網友訝異直呼，逛好市多時，看到有人推著兩大台購物車，全是瑪芬甜點麵包，目測超過60盒之多。對此，有網友透露，景觀餐廳採購好市多麵包，早午餐一份可賣到350元，進而引發討論「過年不想當盤子」、「景觀無價」、「350元是買空間跟氛圍」。

一名網友在Threads表示，趁過年前夕，去逛好市多採買年貨時，他愣見有人買了兩大台購物車的瑪芬甜點麵包，就連推車底下也放好放滿，目測超過60盒之多，令原PO呆站原地驚嘆「遇到大戶了！」

文章一出，引來網友熱議，「不是單純個人大戶，這是要做生意補進貨用的」、「可能要去做公益愛心分享」、「辦活動吧！之前環法日月潭有Costco的點心」、「1.自己做生意、2.代購、3.要送人」、「我上次還看到兩車的烤雞」、「在美國的話，這樣還蠻常見的」、「幼兒園或是安親班常常見有」、「這個買回去冷凍可以放一陣子，解凍後口感還是蠻ok的，營業用很實惠」。

也有人透露，「曾經在台南的咖啡廳點過冷凍退冰的好市多藍莓馬芬，售價150元」、「曾經在簡餐店吃過好市多的蛋糕…覺得自己真盤」、「挺多簡餐店會這樣買來轉賣」、「我之前打工的景觀餐廳，老闆買好市多的可頌當早午餐，另放沙拉跟培根之類的配菜＋一杯咖啡，可賣350元以上」。

好市多麵包變簡餐要價350元　網緩頰：景觀無價

該則貼文也轉到臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》，不少人幫緩頰回應，「新年新希望！我不要再當盤子了…」「景觀餐廳本來就不是賣食材CP值，350元是買空間跟氛圍」、「台北某頂級高樓景觀餐廳也是這樣做啊」、「儲物空間、加熱設備、水電費跟人員費用，這些都是支出」、「配上新鮮空氣漂亮景觀就值得」。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

康康紅包「豪氣金額曝光」！　提點孫協志婚姻之道：不要被抓到
不去日本！25萬中國人「改衝這國」狂撒103億
夏于喬「拆寶寶性別卡」哽咽秒哭！
快訊／火力大爆發　中華隊6比2退台鋼雄鷹
冬奧選手村發放1萬保險套　3天搶光光

好市多盤子瑪芬麵包景觀餐廳

