社會 社會焦點 保障人權

樂天巨人4球員在台涉賭！台南警今臨檢　遊藝場業者「否認性騷」

記者林東良／台南報導

韓國職棒樂天巨人隊在台南春訓期間爆出風波，4名球員被證實曾出入當地非法賭博場所，還一度傳出「襲臀」性騷女店員，畫面曝光後迅速引起熱議，被點名的4名球員也立即返回韓國，後續球團將進行內部懲處。台南市警六分局今(14日)前往4名球員曾出沒的遊藝場進行臨檢，業者受訪時否認有性騷一事，表示當時球員應該是要伸手拿飲料，並沒有伸出鹹豬手。

▲▼韓國職棒樂天巨人隊涉嫌前往遊藝場賭博，台南警方今進行臨檢。（圖／記者林東良翻攝）

▲韓國職棒樂天巨人隊涉嫌前往遊藝場賭博，台南警方今進行臨檢。（圖／記者林東良翻攝）

樂天表示，經面談與查證後確認羅承燁、高勝敏、金東赫與金世敏4人曾造訪被列為非法的場所，雖球員主張不知情該場所屬非法賭場，但其行為已經違反KBO與隊內規範，因此決定立即安排4人返國，並向KBO清廉棒球中心通報。返國後4人將暫停訓練，等待後續處分結果。依KBO規章，若球員涉賭，將面臨至少1個月參賽停止或30場以上停賽，並處以300萬韓元以上罰款，預料聯盟層級處分恐難以避免。

據了解，事件起因為網路流傳的監視器畫面截圖，畫面中疑似有球員出現在台灣某遊戲場所，其中一人被質疑觸碰女性員工身體。樂天強調並無身體接觸，稱因畫面角度造成誤會，涉事球員亦否認相關指控。

由於畫面曝光後引起台韓網友熱議，台南市警六分局今前往該遊藝場，以及另外數家遊藝場進行臨檢，業者也現身接受媒體採訪，當被問及是否有摸屁股性騷一事時，業者表示，據當事人回應，並沒有性騷擾一事，該名球員當下應該是要拿飲料，才會將手伸出去，並未碰觸到女店員臀部，應該是角度問題而造成誤會；至於畫面為何會被流出，業者則回應「不清楚」。

▼遊藝場業者回應，否認性騷一事。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼韓國職棒樂天巨人隊涉嫌前往遊藝場賭博，台南警方今進行臨檢。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼韓國職棒樂天巨人隊涉嫌前往遊藝場賭博，台南警方今進行臨檢。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼韓國職棒樂天巨人隊涉嫌前往遊藝場賭博，台南警方今進行臨檢。（圖／記者林東良翻攝）

樂天巨人4球員在台涉賭！台南警今臨檢　遊藝場業者「否認性騷」

