ATM領新鈔「全是一正一反！」　行員曝用途：一張張手工翻的

領ATM新鈔發現全一正一反？行員揭「一張張手工翻」　全網看傻

▲新鈔示意畫面。（示意圖／侯世駿攝）

文／CTWANT

換新鈔自2月9日正式起跑，不過由於銀行僅5個營業日時間，因此不少民眾除了到選定的455家分行、郵局兌換新鈔之外，也會選擇ATM就近提領。近日就有網友好奇詢問，「提款機領的新鈔為何會自動一正一反？」沒想到不少銀行行員跳出來解答，「別懷疑，就是用手一張一張翻，再裝進ATM的鈔匣」，震驚大票網友。

有網友在社群平台Threads發文詢問，「廣大脆友，請教為什麼提款機領的新鈔會自動一正一反？」並好奇其是否為作業人員放進去的時候，就手工一正一反地放，讓他直呼「好驚人的工作量啊！」

對此，不少銀行行員現身留言區解答，紛紛表示「對，人工翻的」、「曾經早上9點正反放到下午5點」、「前銀行行員來認證，以前我補新鈔真的是一張一張正反擺」、「全部都是行員一張一張親手翻的」、「入行第一年，曾經搞這個搞到半夜2點才回家」、「用雙手一張一張翻的，再裝進ATM的鈔匣」、「沒有機器的就是人工整鈔，別懷疑，就是一張一張翻」、「我今年手工翻了4500萬千元、150萬百元」。

行員也解釋，由於新鈔很「黏」，若不一正一反地擺放，導致紙鈔黏在一起會很麻煩，因此行員會將所有鈔票擺成一正一反後放入鈔匣，防止鈔票黏住。不過事實上，部分銀行也有分鈔機可以使用，但並不是每間銀行都有添購該機器。

答案曝光後，掀起大票網友震驚喊「看第一則留言以為在唬爛手翻，留言越看越不可思議」、「各行各業都有不為人知的辛苦面」、「感謝留言區的行員們」、「天哪長知識了」、「看完整串真的是謝謝銀行員」、「滑第一則留言說是用手翻覺得唬爛，往下滑每個行員都說手翻，我：？？？」、「真心感謝在銀行上班的朋友們」。

