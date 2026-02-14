申請租金補貼省起來！最新數據減輕4成負擔　25歲以下青年成主力

▲如何落實「居住正義」成為政府的挑戰。（圖／李毓康記者攝）

記者鄭佩玟／台北報導

內政部今（14日）公布最新租金補貼統計，隨著「300億元中央擴大租金補貼」專案推動，全台有效租約已衝破71.7萬件，較去年同期大幅成長5成，數據顯示，申請者中有近三成為25歲以下青年，且女性承租人占比達55%為主力；值得關注的是，補貼後房租負擔中位數直接省下超過4成，其中經濟弱勢戶負擔更驟減7成，減輕單身青年與弱勢家戶的居住壓力。

內政部說，為了落實對全國租屋族群的照顧，2022年7月正式實施「300億元中央擴大租金補貼」專案，截至去年9月底止，掌握租金補貼有效租約已達71.7萬餘件，較2024年3月底增加23.9萬件、增幅50.1％，並針對單身青年、新婚、育有未成年子女、社會弱勢及經濟弱勢戶加碼補貼，有效減輕民眾租屋負擔。

內政部指出，租金補貼申請者以女性承租人占55.0％較多；而年齡部分以未滿25歲族群最多、占比達28.6％，而25至34歲、占比23.9％，以及35至44歲、占16.3％也為多數。婚姻狀況則以未婚者占53.3％居多，其中未婚者普遍偏好「分租套（雅）房」、占比為6成5，而有偶者因需較大空間，多承租「整戶（層）」房型，占比超過8成。

內政部表示，補貼金額占租金比率的中位數為42.4％，代表有一半以上受補貼家戶，房租負擔直接省下超過4成，並對經濟弱勢戶、社會弱勢戶及單身青年加碼照顧，分別讓房租負擔減輕7成、近5成及近4成，有效減輕弱勢民眾及單身青年負擔。

內政部說，將持續擴大租金補貼效益，定期發布租金統計，讓租金補貼契約之租金資訊，成為民眾租屋時的參考，本次發布統計通報內容，可至內政部首頁點選「統計主題專區/業務統計/統計報告/內政統計通報」查詢。