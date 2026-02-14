嘉義水上鄉工地意外！鷹架突倒塌工人骨折　5人受傷送醫

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導
嘉義水上鄉中庄一處工地，今（14）日遭上發生鷹架倒塌意外，5名工人閃避不及受傷，4名骨折1名身體疼痛，目前已送醫治療。詳細原因仍待調查釐清。
▲嘉義工地驚傳鷹架倒塌5人送醫。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
消防指出，今11時47分接獲報案，水上鄉中庄村營區對面工地鷹架倒塌有人受傷。經警方到現場處理，現場工地作業主管表示，有10名鷹架拆除工作人員，過程鷹架不明原因突然倒塌，現場有5名鷹架員工受傷無生命危險，分別送往長庚、聖馬等醫院救醫。
