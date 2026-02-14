打針就滲水！三總嫌「高擬真病患」太爛拒收　法官1理由判全額買單

▲三總買「高擬真病患模擬人」驗收槓5年挨告。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

國防醫學院三軍總醫院（下稱三總）採購「無線病患高擬真模擬人教學模型」爆發履約爭議。得標廠商格林科技有限公司不滿三總以「性能測試不合格」為由，單方面解除契約並沒收20萬保證金，憤而提告。雙方纏訟5年，士林地院認定採購契約關係仍存在，僅部分功能有瑕疵，判三總應給付格林科技236萬5263元。

三總於2019年公開招標「無線病患高擬真模擬人教學模型案」，由格林科技以242萬元得標，雙方於同年4月30日簽約，並約定以契約附件「規格表」作為驗收標準，三總另收取20萬元履約保證金。

格林科技於同年7月交付模型，豈料三總經過3次驗收與複驗，認定模型在「藥物動力學反應」及「手臂肌肉注射」兩項功能上未達標，判定性能測試不合格，遂於10月22日發函通知解約，並沒收全額保證金。廠商不服，雙方從行政爭議一路打進民事法庭。

法官審理時指出，該模型規格表列有19項功能，經專業鑑定，僅有2項未完全符合。其中，「藥物動力學反應」僅在電腦螢幕顯示心率變化，模型本體無臨床反應；而「手臂肌肉注射」實測時，液體少量注射即發生滲漏，需頻繁更換耗材，確實不符教學實用性。

但法官認為，上述2項缺失並非關鍵功能，亦未影響模型整體安全性，且其餘17項規格均合格。若僅因部分次要瑕疵即全盤解約，違反誠信原則與比例原則，判定三總解約無效，應採「減價收受」方式處理。

針對價金部分，法院依契約權重計算，認定2項不符規格應減價25萬4737元。由於三總已沒收20萬元保證金，法院判決這筆錢應優先抵扣減價金額，不足的5萬4737元再從原合約價金242萬元中扣除。最終算式為「242萬－5萬4737元」，三總仍須給付廠商236萬5263元，並自2020年9月12日起計算利息。

全案三總敗訴，法院並准予假執行宣告，格林科技若提供78萬8421元擔保，即可先行強制執行；三總則需提供全額反擔保才可免為假執行。