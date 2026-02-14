　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再爆李四川琉球惡霸家族史　四叉貓：姪子工地潑漆、車放武士刀

▲▼蔣萬安「都更領航X節能降稅」記者會-李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨新北市長參選人李四川 。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

網紅「四叉貓」昨日踢爆國民黨新北市長參選人李四川親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴，今（14日）再爆李賜福派了他姪子「李昀南」（李四川的姪子）去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱等等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀。

四叉貓在臉書文爆料，李四川的惡霸親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司，根據《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》，屏東縣兆福工程行的老闆李賜福。

四叉貓指出，李賜福派了他姪子「李昀南」（所以也是李四川的姪子），去工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱......等，李四川的姪子「李昀南」甚至被查獲車子裡放有兩把武士刀。

四叉貓諷刺，請問現在能喊他們李家就是琉球的地方惡霸家族嗎？如果還不行的話他下一篇再喊。

李四川昨日已證實，李賜福是他弟弟，「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」自他宣布2月底請辭爭取參選新北市長之後，也做好心理準備，「我可以感覺到選舉已經開始了。」

▲四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖／擷取自四叉貓臉書）

▲四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖／擷取自四叉貓臉書）

▲四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖／擷取自四叉貓臉書）

▲四叉貓PO出《臺灣屏東地方法院 114 年度簡字第 1376 號刑事判決》。（圖／擷取自四叉貓臉書）

▲四叉貓在臉書PO文表示，李四川的惡霸親弟「李賜福」在屏東琉球鄉開了很多間公司。（圖／擷取自四叉貓臉書）

02/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

國民黨李四川四叉貓2026選舉

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

