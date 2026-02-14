美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

▲ 美國國土安全部關門。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國土安全部14日午夜起停擺，數十萬聯邦雇員面臨無薪工作困境。這場預算僵局源於白宮與民主黨針對移民執法改革的激烈角力，雙方談判陷入膠著，國會議員已離開華盛頓進入為期一周的休會期，因此關門危機至少將持續10天。

川普親自介入協商 強調支持執法人員

綜合ABC等美媒，總統川普13日受訪表示，他將親自介入國土安全部預算協商，「我會這麼做，但你們得記住，看看國土安全部所做的一切，看看移民和海關執法局（ICE）、邊境巡邏隊的表現，我們擁有美國史上最安全的邊境。」但當被問及打算讓僵局持續多久或是否願意讓步時，川普僅稱希望「保護」執法人員且「始終」支持他們。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）在議員離開前透露，已要求他們隨時待命，一旦達成協議立即返回投票。參議院共和黨人12日未能通過國土安全部本財政年度剩餘時間的撥款法案，最終投票結果為52票反對、47票贊成，遠低於打破僵局所需的60票門檻，僅賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）倒戈支持。

民主黨阻擋臨時撥款 提10項改革要求

隨後，阿拉巴馬州共和黨參議員布里特（Katie Britt）尋求通過為期2周的臨時撥款案，被康乃狄克州民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）代表民主黨阻擋。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）向記者強調，「前進之路很簡單：協商嚴肅的防護措施來保護美國人、約束ICE並停止暴力行為。」民主黨上周提出10項改革要求，包括要求執法人員配戴識別證、進入私人財產前須取得司法令狀，以及禁止配戴面罩執勤等。

白宮資深官員12日透露，民主黨已拒絕白宮最新的改革方案，並點出民主黨要求終止無司法令狀逮捕是「特別具挑戰性的面向」。官員表示，「政府仍有意與他們真誠合作，但我們不會在總統當選時承諾解決的議題上被要脅。

▲ 川普稱將親自介入協商預算。（圖／達志影像／美聯社）

雙方提案互批沒誠意 停擺恐持續至23日

眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）13日稱白宮最新提案「沒誠意」，民主黨預計周末提出相對提案。他向ABC表示，這場停擺是「代表美國人民的抗爭」，強調「每一項改變都需要堅若磐石並成為法律的一部分。」

ICE與CBP不受影響 TSA、海岸防衛隊遭殃

國土安全部停擺對移民執法核心機構運作影響不大，ICE與海關及邊境保護局（CBP）員工預計將持續工作並獲得薪資，因為這些機構仍可使用去年川普《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）批准的750億美元經費，但運輸安全管理局（TSA）及聯邦緊急事故管理總署（FEMA）等首當其衝，可能導致機場等候時間延長、航班取消。

眾議院撥款委員會主席柯爾（Tom Cole）批評，「他們想關閉的部門不會關閉，ICE經費充足，邊境巡邏隊經費充足。他們實際上是在傷害TSA人員、有望加薪的航管人員，剝奪海岸防衛隊官兵的薪水，並讓我們無法向FEMA提供全額撥款。」

▲ 川普政府移民執法行動支持度降低。（圖／路透）

27萬員工90%須無薪上班 TSA最受衝擊

根據國土安全部9月的停擺計畫，27.2萬名員工中超過90%將繼續工作，但許多人領不到薪水。TSA代理局長麥克尼爾（Ha Nguyen McNeill）本周向國會表示，95%員工被視為必要人員，必須無薪上班，「有些人才剛從12周前政府停擺43天的財務衝擊中恢復，許多人仍深受其害，我們不能讓他們再經歷一次。」

聯邦緊急事務管理署官員菲利普斯（Gregg Phillips）警告，雖然緊急應變行動將持續，災難救助基金目前有足夠資源應付近期需求，但若發生重大災難將迅速耗盡可用資金。

網安局65%人員休假 海岸防衛隊斷薪

網路安全暨基礎設施安全局（CISA）在2025年停擺中遭受最大打擊，65%人員被迫休假。代理局長戈圖穆卡拉（Madhu Gottumukkala）警告，「當政府關門時，網路威脅不會停止，我們的對手全天候運作。」

海岸防衛隊5萬6000名現役、後備與文職人員薪資也將中斷，副指揮官艾倫（Thomas Allen）坦言，經費中斷「對我們的人力、作戰準備度和長期能力構成嚴重且持久的挑戰。」

川普支持度暴跌 民調僅40%認可

這場停擺是去年10月以來聯邦政府第3次經費短缺，民主黨預期關門將持續至23日國會恢復會期，除非雙方周末達成協議。最新民調顯示，川普處理邊境安全與移民問題的支持度暴跌，僅40%美國成年人表示認可，60%不認可，相較去年6月的51%認同度大幅下滑。