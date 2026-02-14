　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共中央舉行春節團拜會　習近平兩度談到台灣

▲▼ 2026.2.10，中共中央軍委主席習近平在北京八一大樓與全軍視訊，春節期間視察，強調全軍戰備不停歇。 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲大陸國家主席習近平。（資料照／翻攝央視新聞聯播）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央、大陸國務院今（14）日上午在北京的人民大會堂舉行2026年春節團拜會。中共中央總書記、大陸國家主席習近平發表講話時，兩度提到台灣。回顧2025年政策成績，他將設立台灣光復紀念日列入其中。

團拜會由李強主持，趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等出席，與會者還有中共中央、大陸全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志。

習近平首先表示，他代表中共中央和大陸國務院，向大家致以節日的美好祝福。「向全國各族人民和香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞、海外僑胞拜年。」他於此處首次談到台灣。

「即將過去的乙巳蛇年，是很不平凡的一年」，習近平指出，面對複雜多變的國際國內形勢，大陸迎難而上、砥礪前行，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。

習近平回顧2025年時稱，勝利召開中共二十屆四中全會，擘畫「十五五」發展藍圖。隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日，慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，在粵港澳三地聯合舉辦第十五屆全國運動會。他在此第二度提及台灣。

習近平強調，2026年是中國共產黨成立105周年，是「十五五」開局之年，要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，認真落實四中全會部署，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力實現「十五五」良好開局。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孫協志婚禮前險出包！夏宇童冒冷汗還原實情
鷹架突倒塌！　5人受傷送醫
連假首日就喝爆！　BMW狂撞11車畫面曝光
桃機人潮「排到手扶梯口」！　擠爆大廳畫面曝
打開包裹「瞬間爆炸」！　姊弟受傷送醫

最有份量獎品！　陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

高職男把AI當流水線！　5個月產出120個App：一早醒來就能上架

零下30度也能採百香果！　內蒙「自暖牆」打造北緯46度熱帶果園

馬年最應景「迷你矮腳馬」成陸追捧新寵　飼主揭隱形成本陷阱

中英外長會見　古柏：對台政策沒有也不會改變

港警女總督察憑37年前指紋破懸案　網翻20年前青澀舊照...是TVB主播

中德法外長首次舉行三方會晤　陸官媒：德法重申奉行一中政策

草原牧民轉身變「智慧羊爸」　內蒙科技育種母羊產量翻倍

中共習近平台灣議題兩岸關係

