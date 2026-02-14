少女負氣離家！寒夜流落枋寮街頭　屏東警暖心安置助父女破冰

▲枋寮警方幫助杜姓少女父女團圓。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

14歲杜姓少女因與父親爭執負氣離家，從臺東搭火車南下至枋寮，寒流深夜衣著單薄、身無分文，幸遇枋寮警方主動關懷，查出為通報協尋失蹤人口，帶返派出所安置並聯繫家屬，最終協助父女化解誤會，平安團圓。

枋寮警分局建興派出所警員高右倧日前凌晨執行備勤勤務時，發現一名少女在街頭徘徊。當時寒流來襲、氣溫驟降，少女衣著單薄、神情徬徨無助，警方主動上前關懷詢問，並透過警政資訊系統查詢，確認其為臺東縣政府警察局通報協尋的失蹤人口。

基於安全考量，警方立即將杜女帶返派出所安置休息，並辦理撤尋程序。所長陳志宇以父親般的耐心傾聽與開導，副所長李怡欣也主動準備熱食，協助安撫情緒。經警方聯繫，杜女父親趕赴派出所，在員警居中協助下，父女終於坦誠對話、化解心結。

杜父表示，若非警方及時發現並伸出援手，後果難以想像，對警方的積極關懷與熱心協助深表感激。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警主動發掘、即時處理，展現警察服務熱忱與守護精神，殊值嘉勉。他也提醒，青少年正值成長階段，情緒波動較大，家長應多傾聽與陪伴；若發現未成年子女深夜未歸或失聯，應儘速報警，讓社會安全網及早介入，共同守護孩子安全。