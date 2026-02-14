嘉義水上桌遊館暗藏非法賭場！警深夜直搗逮37人扣百萬籌碼

▲嘉義警方破獲賭場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉警方12日深夜破獲一起大型賭博案！警方接獲民眾檢舉，指稱通仁街一處桌遊館疑似「掛羊頭賣狗肉」，以合法桌遊名義掩護非法賭場，經蒐證完備後於12日深夜持搜索票前往查緝，當場查獲負責人、會計及現場工作人員等犯嫌14名、賭客23名，並查扣現金20萬5,600元、籌碼152萬2,090分等賭資及撲克牌4副、骰⼦2顆、摸彩券2本、天九牌6副、⿇將5副、籌碼8盒、計算機2臺 、點鈔機1臺及監視器鏡頭、主機、電視螢幕及手機等證物，全案依刑法賭博罪嫌移送偵辦。

警消於12日深夜時分接獲民眾報案，指稱水上鄉某桌遊館內人聲鼎沸、出入複雜。警方趕抵現場後發現，該館負責人與工作人員共14名，現場正有23名賭客大肆豪賭。警消隨即出動破壞器材救援受困的證物箱，當場查扣現金20萬5600元、面值高達152萬餘分的籌碼，以及麻將、天九牌、點鈔機與監視器主機等大批證物。

根據警方初步調查，嘉義縣警局在春節前夕展開專案掃蕩，截至目前已查獲賭博案件13件共61人，累計查扣賭資23萬1150元。局長古瑞麟強調，警方維護治安責無旁貸，絕不容許不法分子以合法營業掩護違法行為。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。