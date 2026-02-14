　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

▲▼2023年南韓首爾景福宮，身著傳統韓服的遊客自拍留念。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年南韓首爾景福宮，身著傳統韓服的遊客自拍留念。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

農曆春節9天連假登場，中國出境旅遊人數預估創新高。旅遊業者指出，過去最受青睞的日本明顯退燒，南韓、泰國、俄羅斯、澳洲則成為熱門目的地。其中，春節期間估計約25萬人赴韓旅遊，消費總額更可能飆破3.3億美元（約新台幣103億元）。

狂花103億　南韓成為旅遊首選

中國官方預估，今年為期40天的春運高峰期，將出現破紀錄的95億人次旅運量，與去年的90.2億人次相比顯著成長。

廣告數據公司China Trading Desk，根據預約訂單數量及飛航資料分析，農曆春節期間，約有23萬至25萬中國遊客到訪南韓，與去年8天春節連假相比，足足成長52%。而且光是春節假期這一周，中國遊客在南韓的消費金額，預估就可能超過3.3億美元。

韓流文化、首爾放寬簽證規定、匯率划算被認為是主因。China Trading Desk執行長巴特（Subramania Bhatt）說，「韓元走低讓首爾、釜山和濟州島，在購物和餐飲方面顯得物超所值。」

▼大批中國遊客戴著口罩，準備從南韓仁川機場入境。（資料照／路透社）

▲▼大批中國遊客戴著口罩，準備從南韓人川機場入境（圖／路透社）

最熱門旅遊國家　泰俄澳也上榜

泰國也成為中國遊客最喜愛的旅遊國家。上海春秋國際旅行社副總經理周衛紅表示，泰國再度成為中國人出國旅遊的熱門目的地，「主要因為氣候溫暖，此時中國大部分地區仍處於寒冬。」

此外，旅遊平台上的赴俄行程訂單數量，較去年同期成長超過1倍。旅遊研究機構Dragon Trail Research行銷總監帕魯里斯-庫克（Sienna Parulis-Cook）說，「在今年剩下的時間裡，我們可能看到更多中國人前往俄羅斯旅遊。」她認為，這與莫斯科去年12月宣布對中國遊客免簽有關。

中國最大旅遊訂票網站「攜程集團」（Trip.com Group）數據顯示，長途旅遊需求反彈，前往澳洲的遊客年增逾100%。

▼東京淺草雷門一帶的遊客。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本旅遊,東京旅遊,淺草,雷門。（圖／達志影像／美聯社）

緊張關係未緩和　中國赴日旅遊銳減

相較之下，中日關係緊張，加上北京發布旅遊禁令，重創日本在中國遊客心中的地位。為了因應，多家航空公司已放寬日本航線的退改票政策。

航空數據供應商Flight Master統計，2月2日開始的一周內，中日航班數較去年同期銳減49.2%，去年春節期間營運的58條航線更全數停飛。

China Trading Desk表示，日本原為最受中國遊客歡迎的旅遊目的地，但與去年春節相比，赴日旅遊的遊客數量預估暴跌60%。

▼中國消費習慣似乎正在改變。圖為北京街景。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北京街景。（圖／達志影像／美聯社）

經濟前景黯淡　中國消費模式轉變

《路透社》指出，在經濟前景不明的情況下，許多人似乎都希望能夠暫時拋開煩惱，哪怕只有片刻也好。房地產市場長期低迷，已經侵蝕了家庭財富，而新冠疫情後不平衡的經濟成長，更加劇了就業市場不穩定的情況。

研究顯示，如今中國消費者優先考慮把錢花在旅遊體驗上。顧問公司麥肯錫（McKinsey）去年8月報告指出，「消費者似乎已悄然轉向，凸顯中國消費模式正出現更深層的轉變。」

 
02/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

