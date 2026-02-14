　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

▲▼烏克蘭空架雪車（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych）日前因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。（圖／路透）

▲赫拉斯凱維奇遭國際奧委會（IOC）禁止出賽。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭俯式冰橇（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych），因佩戴繪有「戰爭罹難者」肖像的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。27歲的他火速提出上訴，卻在13日遭到駁回，無緣站上奧運賽道。

悼念頭盔惹議　他當場遭禁賽

綜合外電報導，赫拉斯凱維奇原定12日參加米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）賽事，但他準備的「紀念頭盔」印有24名遭俄軍殺害的運動員及孩童肖像，被國際奧委會判定不符合規範，在比賽開始的45分鐘之前，被當場禁止出賽。

國際奧委會曾提議，讓他改戴其他頭盔參賽，賽後再戴著「紀念頭盔」接受訪問，但遭到拒絕。

▲▼烏克蘭空架雪車（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych）日前因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。（圖／路透）

奧會規定禁止　仲裁員駁回

不過，赫拉斯凱維奇上訴後，體育仲裁法庭（CAS）予以駁回。仲裁員表示自己別無選擇，因為她必須遵守國際奧委會的《運動員意見表達指南》（Athlete Expression Guidelines），內容明文禁止運動員在比賽場地上表達自己的觀點。

聲明指出，仲裁員「完全理解赫拉斯凱維奇的紀念行為，以及他希望喚起外界對烏克蘭人戰爭苦難的關注」，但由於明文規定，最終仍認定該頭盔違反規範。

出局不後悔　澤倫斯基頒自由勳章

赫拉斯凱維奇披著烏克蘭國旗，一臉無奈地離開聽證會，「從第一天開始，我就認為自己是對的。我沒有任何遺憾。」

▲▼烏克蘭空架雪車（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych）日前因堅持佩戴繪有「悼念戰亡運動員」圖案的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。（圖／路透）

律師普羅寧（Yevhen Pronin）則對上訴結果表達失望，並稱這起判決「意味著運動員可能在沒有實際不當行為、沒有技術或安全威脅的情況下，在比賽前遭取消資格。這起案件的範疇遠遠超出個人爭議，也關乎運動員的言論自由、體育組織的裁量界限，以及對奧運價值的理解。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自接見赫拉斯凱維奇，並頒贈自由勳章，表達支持立場，「紀念不是違規行為。謝謝你展現的立場、堅強與勇氣。」他強調，烏克蘭最大的資產就是珍視真相、記得那些因俄羅斯侵略而永遠無法再參賽的烏克蘭人。

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄！烏選手遭取消冬奧資格　澤倫斯基力挺

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
康康紅包「豪氣金額曝光」！　提點孫協志婚姻之道：不要被抓到
不去日本！25萬中國人「改衝這國」狂撒103億
夏于喬「拆寶寶性別卡」哽咽秒哭！
快訊／火力大爆發　中華隊6比2退台鋼雄鷹
冬奧選手村發放1萬保險套　3天搶光光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

美軍備戰中？　路透：可能打擊伊朗「目標包括政府設施」

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

美司法部提告哈佛「拒交招生資料」　校方批：川普政府非法越權

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽　「屍塊裝袋」隔天才被發現

保險套搶光光！　米蘭冬奧選手村發放1萬個「3天秒殺見底」

快訊／萬那杜規模6.4強震！　深度僅10公里

東石港口宮開春擲筊送豪禮　百萬轎車、3C還有黃金媽祖

假比賽真開賭！嘉義警破獲德州撲克賭場　假借競技名義抽頭牟利

短期賽人人都可以變大谷！林子偉生日願望說要去邁阿密

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚呆：活了21年才知道

花2800買到「殭屍櫻桃」發霉裂開還流汁　業者：有問題可換

過年兼職保全11hrs「日薪6000元」工作內容曝！網羨煞：比在家爽

楊昇達「全裸甩大象」被岳母撞見！堅持不鎖房門　點出背後原因

F-16V緊急升空作業6分鐘搞定　空軍要讓民眾安心過春節

鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

車禍肇事害人摔斷6根肋骨　認罪拒賠「拖延訴訟」越賠越多

【我偶像的偶像】黃仁勳預錄影片現身鴻海尾牙！李多慧狂喊爸爸XD

國際熱門新聞

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

印度16歲少女「遭400男性侵」

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

美國1月CPI降至2.4％　低於市場預期

川普施壓伊朗核談判　美軍「第二支航艦」前往中東

穿迷你裙參拜　網美被攔下強制圍布

更多熱門

相關新聞

馬斯克切斷星鏈　俄軍通訊「一夕癱瘓」

馬斯克切斷星鏈　俄軍通訊「一夕癱瘓」

全球首富馬斯克旗下的星鏈（Starlink）衛星網路，過去長期遭到俄羅斯軍隊滲透並用於烏克蘭戰場，然而上週馬斯克無預警出手關閉服務，瞬間重創俄軍前線通訊。對此，軍事專家示警，單一企業家竟然能憑個人意志左右戰場勝負，這凸顯了私營企業主導戰爭的潛在風險，各國政府必須嚴肅檢視對私人體系的依賴程度。

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄　烏選手遭取消冬奧資格

堅持戴頭盔紀念戰亡英雄　烏選手遭取消冬奧資格

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

韓選手冬奧作弊！2女將設備含禁物

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選

川普下通牒！　澤倫斯基擬2/24宣布總統大選

冬奧捷報　李宇翔挺進花滑長曲決賽

冬奧捷報　李宇翔挺進花滑長曲決賽

關鍵字：

烏克蘭冬奧禁賽烏俄戰爭澤倫斯基俯式冰橇

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面