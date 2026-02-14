頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

▲赫拉斯凱維奇遭國際奧委會（IOC）禁止出賽。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭俯式冰橇（Skeleton）名將赫拉斯凱維奇（Vladyslav Heraskevych），因佩戴繪有「戰爭罹難者」肖像的頭盔，遭國際奧委會（IOC）判定違規並禁止出賽。27歲的他火速提出上訴，卻在13日遭到駁回，無緣站上奧運賽道。

悼念頭盔惹議 他當場遭禁賽

綜合外電報導，赫拉斯凱維奇原定12日參加米蘭科爾蒂納冬季奧運（Milano Cortina 2026）賽事，但他準備的「紀念頭盔」印有24名遭俄軍殺害的運動員及孩童肖像，被國際奧委會判定不符合規範，在比賽開始的45分鐘之前，被當場禁止出賽。

國際奧委會曾提議，讓他改戴其他頭盔參賽，賽後再戴著「紀念頭盔」接受訪問，但遭到拒絕。

奧會規定禁止 仲裁員駁回

不過，赫拉斯凱維奇上訴後，體育仲裁法庭（CAS）予以駁回。仲裁員表示自己別無選擇，因為她必須遵守國際奧委會的《運動員意見表達指南》（Athlete Expression Guidelines），內容明文禁止運動員在比賽場地上表達自己的觀點。

聲明指出，仲裁員「完全理解赫拉斯凱維奇的紀念行為，以及他希望喚起外界對烏克蘭人戰爭苦難的關注」，但由於明文規定，最終仍認定該頭盔違反規範。

出局不後悔 澤倫斯基頒自由勳章

赫拉斯凱維奇披著烏克蘭國旗，一臉無奈地離開聽證會，「從第一天開始，我就認為自己是對的。我沒有任何遺憾。」

律師普羅寧（Yevhen Pronin）則對上訴結果表達失望，並稱這起判決「意味著運動員可能在沒有實際不當行為、沒有技術或安全威脅的情況下，在比賽前遭取消資格。這起案件的範疇遠遠超出個人爭議，也關乎運動員的言論自由、體育組織的裁量界限，以及對奧運價值的理解。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自接見赫拉斯凱維奇，並頒贈自由勳章，表達支持立場，「紀念不是違規行為。謝謝你展現的立場、堅強與勇氣。」他強調，烏克蘭最大的資產就是珍視真相、記得那些因俄羅斯侵略而永遠無法再參賽的烏克蘭人。

