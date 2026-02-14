最有份量獎品！　陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年

▲大陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年。（圖／翻攝極目新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

農曆新年將至，大陸安徽一間高級中學的學生也放假了，與往年不一樣的是，今年學校給學生發放一些「特別的獎品」，有的獎品是魚，有的是豬腿，有的則是半扇豬甚至一整隻羊。

陸媒《極目新聞》報導，安徽亳州渦陽縣育萃高級中學負責人告訴媒體，他們總共發放了價值14萬多元（人民幣，下同；約合新台幣63.5萬元）的獎品給學生，他們也是聽取了家長的建議才發放實物獎勵。

多位家長拍攝的影片顯示，學校教學大樓前，地上擺著肉，桶裡裝著魚，家長們則或挑或扛或用車將這些物資搬回家。一位家長介紹，她兒子今年讀高二，放假前她接到老師的通知，說孩子今年學習成績非常優秀，在全縣都名列前茅，讓她到學校領取獎勵。

這位家長說，獎品是一整個豬後腿還有一頭羊，她估算這些東西市場價在2000元左右。2月11日，她到學校領取了獎品。有的孩子獲獎半扇豬，有的則是豬肉、雞、魚等。往年學校會直接發獎金，今年則是實物。

育萃高級中學高中部一位負責人告訴記者，學校會獎勵學習成績優秀的孩子，往年都是發獎金和獎狀，今年有家長建議，春節在即，不如發實物給孩子們，學校也聽取了家長們的意見，這才改發實物。

據報導，這次該校高中部給三個年級的優秀學生發放14萬多元的物資，依據在校表現、成績等給予孩子們不同的獎勵；家長們也是高高興興到校來領取這些獎品。