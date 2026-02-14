　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節第一天　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！擠爆大廳畫面曝

▲▼ 。（圖／網友提供）

▲桃園機場湧現出國、返鄉人潮。（圖／網友提供）

記者施怡妏／綜合報導

春節9天連假今（14日）起跑，不少民眾早已規劃出國旅遊，有網友分享新年第一天桃園機場的人潮，只見航廈內人潮滿滿，幾乎寸步難行，辦理登記的排隊隊伍長到看不到尾巴，人潮滿到手扶梯口，網友感嘆，「真的印證，有錢的人去國旅，沒錢的人出國。」

報到櫃檯大排長龍

不少網友在Threads發文，分享新年第一天桃園機場的盛況，大批旅客拖著行李箱排隊等候，排隊隊伍一路延伸到手扶梯口，整個出境大廳顯得壓迫、壅塞，就連入境大廳也同樣湧現大批返鄉過年的旅客。

許多人驚呼「我已經提早三個小時到了…現在是全世界的人都要出國是嗎？」「辦理登機的隊伍長得已經看不到隊伍尾巴外，各隊伍又混在一起，又塞著走道」、「出國那麼多次，第一次親眼見到這種盛況」。

在 Threads 查看

桃園機場運量創疫情後新高

桃機公司董事長楊偉甫13日指出，12日桃園機場運量達16.1萬人次，創疫情後新高運量，14日預估將達尖峰，單日運量約16.7萬人次，將創歷史新高，過去運量最高紀錄為2019年的16.6萬人次，114年春節最高峰為15.9萬人次。

楊偉甫說，出發尖峰將落在2月14日，有8萬8233人次，抵達尖峰為2月21日，將有8萬6904人次，也會創下歷史新高外，今年春節有6天也會超越去年紀錄。

因應春節出入境人潮，桃機第一航廈人工櫃台有150座，自助託運30台，第二航廈人工櫃台200座，自助託運26台，楊偉甫指出，桃機加強推廣旅客可自助報到，航空公司也提早開櫃服務旅客，行李系統維護人力24小時駐守，及時排除狀況；安檢也增派人力，預排295名安檢人員，並進行場預分流，每天上午5點開滿全線安檢，並透過AI人流監控，依序排隊消化。

桃機公司也說明，旅客抵達桃機後的入境作業，人員彈性調度也有255名人力，檢疫檢查線有16線並提早全開，航機採南北分流，平衡南北側人流；提領行李部分，地勤優先處理行李卸載作業，由資深地勤處理尖峰時段行李調度，設置行李暫存區避免提領行李塞車，地勤加派100人，海關儀器檢測人力18線卸載道且尖峰全開。

．本文經「網友@heard_travel@drbackpacker」授權轉載。

02/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【怎麼加速的？】自動推車當車開 載著小孩過馬路！

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

