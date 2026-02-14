收到新鈔「絕對先揉爛」　萬人看傻眼！店員怒：無敵困擾

▲超怕找錯錢，店員看到新鈔超害怕。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年許多人會把新鈔花掉，但對店員來說是個惡夢！一名女網友表示，只要收到全新鈔票，她第一個動作就是「先揉爛再說」，因為新錢太滑又容易黏在一起，一不小心就會數錯張數，甚至得自己賠錢，貼文曝光後，掀起同行點頭回應，「少錢就要賠錢，沒必要讓風險因為好看而損失！」

一名女網友在Threads表示，過年到了，收到新鈔的機率大增，因此她只要拿到鈔票，第一個舉動就是先揉爛再說，如此一來就不怕鈔票黏在一起，大幅減少找錯錢的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新鈔看起來喜氣 店員萬一找錯錢就慘了

文章一出，引來2萬多名網友討論，「求解，為什麼要這樣」、「根本不需要這樣，正反面放就好了」、「為什麼要這樣做，是有什麼說法嗎？」「請不要這樣，錢會離你而去，守不住財」。

對此，一票同行解釋背後原因，「新錢會黏在一起很難數，驗鈔機也會容易錯，少一千會想直接下班」、「剛才攤開數了百元新鈔，三次分別是98、99、98張，但其實是100張」、「少錢就要賠錢，沒必要讓風險因為好看而損失」、「做過櫃台結帳的都知道，不這麼做的話會更麻煩」、「做全聯也是，上次拿到10張500都新鈔，少一張會直接想登出」、「遇到過年收到壓歲錢來繳錢，黏在一起根本是無敵困擾」。

還有過來人直言，「還能避免那種一直吵說要新鈔的客人，我整疊拿出來爛得要命，他們就不會要了」、「真的捏，而且也是為了怕客人一直靠邀叫我給他新一點的紙鈔」。