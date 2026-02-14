　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍加勒比海再轟運毒船！3人當場炸死　掃毒行動累計奪133命

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 美軍再度打擊運毒船。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國南方司令部（SOUTHCOM）13日宣布，一架美軍戰機在加勒比海擊中疑似運毒船隻，當場炸毀目標並造成3名疑似毒販身亡。這是美軍一周內第2起致命攻擊，川普政府「南方之矛行動」死亡人數也攀升至133人。

快艇遭飛彈擊中瞬間爆炸　美軍無人傷亡

綜合CNN等美媒，南方司令部聲明表示，這艘船隻行經「已知的毒品走私路線」，情報單位確認其從事毒品運輸活動後發動打擊，擊斃3名毒品恐怖分子，美軍則無人傷亡。司令部公布的影片顯示，一艘船在海上行駛中疑似被飛彈擊中，瞬間爆炸起火。

一周內第2起攻擊　累計39次打擊釀133死

美軍9日才在東太平洋海域擊沉另一艘疑似運毒船，導致2人死亡、1人生還。統計顯示，自去年9月開始執行「南方之矛行動」以來，美軍已發動39次打擊，造成至少133人喪生。值得注意的是，13日是自去年11月以來，美軍首度在加勒比海發動攻擊，先前多數行動都集中在太平洋海域。

人權組織批剝奪法律程序　軍事律師質疑不合法

然而，這類軍事行動的合法性備受質疑。非政府組織拉丁美洲華盛頓辦公室（WOLA）分析指出，「這些在海上遭美軍擊殺的人完全被剝奪正當法律程序」，批評川普政府「主張並行使不受限制的殺戮權力」。多名現任及退役軍事律師也曾向CNN表示，這些攻擊行動「似乎不合法」。

定義非法戰鬥人員卻無證據　哥倫比亞總統譴責

川普政府將被擊斃者定義為「非法戰鬥人員」，聲稱根據司法部機密裁定，有權在無需司法審查的情況下執行致命攻擊。但政府至今未提供確切證據，證明這些船隻載有毒品或與販毒集團有關。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）此前多次公開譴責美軍行動，將其比作戰爭罪行。

關鍵字：

標籤:美軍運毒船南方之矛加勒比海戰爭罪

