政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李四川認了弟弟是「環保蟑螂」　黃國昌緩頰：成年人要自己負責

▲▼民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌8日到淡水中山市場掃街並於會前受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

剛宣布要投入爭取參選新北市長的台北市副市長李四川，被指親弟李賜福等人勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，已被檢方依恐嚇取財等罪起訴，李四川昨日證實李賜福是他弟弟，並說「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」民眾黨新北市長參選人黃國昌今（14日）為李四川緩頰，每個成年人要為自己的行為負責，不要為了選舉把家人的事進行政治攻擊。

李賜福等人假借污染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球鄉垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」，迫使3家業者先後交付576萬元，並造成全島垃圾清運業務停擺。屏東地檢署偵辦後依恐嚇取財等罪起訴李賜福等4嫌，並對主嫌李賜福求處3年6個月以上有期徒刑，沒收不法所得。李四川昨日證實，李賜福是他弟弟，「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」自他宣布2月底請辭爭取參選新北市長之後，也做好心理準備，「我可以感覺到選舉已經開始了。」

被問到李四川胞弟行為受爭議，是否對李四川的形象造成傷害？黃國昌今日受訪指出，選舉時不要把其他人的行為過度渲染，他認為川伯是大家非常敬重的長輩，無論從新北到高雄再到台北，擔任副手的表現都非常好，也備受大家肯定。

黃國昌說，台灣的民主選舉就是要就事論事，提出自己的論述願景爭取選民認同，沒有必要為了選舉把家人的其他事情來拿當作政治攻擊，這些大可不必。

