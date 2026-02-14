國道下午6大壅塞路段一次看　上午4起追撞回堵最長5公里

▲春節連假首日上午國道事故。（圖／高公局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假首日，高公局中午說明國道路況，今日上午車多路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、彰化系統至埔鹽系統，其餘路段行車大致順暢，另有4起追撞事故造成回堵。預判今日下午有6處重點壅塞路段，分別為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端。

高公局中午12時說明，截至上午11時，國道全線交通量為35.8百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里；另查今日上午共有4起追撞事故。分別是8時17分於國1南向237.8公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內、中線車道，於8時34分排除，造成後方車流回堵4公里；8時14分於國1南向236.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於8時38分排除，造成後方車流回堵5公里。

8時39分於國1南向93.5公里處發生2起各3輛及2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時6分排除，造成後方車流回堵5公里；10時19分於國3南向293公里（蘭潭隧道內）處發生8小客車追撞事故，占用內線車道，於11時11分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▼春節連假首日國道下午路況預測。





高公局提醒假期間各國道皆可能出現相當大之交通量，呼籲民眾「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度依賴輔助駕駛系統，同時保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。