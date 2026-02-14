　
地方 地方焦點

春節低溫來襲！金門醫院示警：慎防心血管急症與食安風險

▲▼衛生福利部金門醫院115年春節期間門診表(院本部)。（圖／衛生福利部金門醫院提供）

▲衛生福利部金門醫院115年春節期間門診表(院本部)。（圖／衛生福利部金門醫院提供）

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，金門冬季氣候多變且強風頻繁，低溫恐增加健康風險。衛生福利部金門醫院提醒鄉親，年節期間務必注意保暖、穩定慢性病控制及飲食安全，避免因天氣與作息改變引發急症。

金門醫院指出，氣溫劇烈波動容易誘發心血管疾病與呼吸道不適，也可能加重關節疼痛。特別是高齡長者與本身有心血管病史者，更應留意早晚低溫時段，避免清晨或深夜長時間在戶外活動。同時，居家使用電暖器或燃氣熱水器時，務必保持室內空氣流通，防範一氧化碳中毒及電器火災意外。

針對慢性病患者，院方提醒高血壓、糖尿病與心臟病等病友，切勿因返鄉團聚或生活節奏改變而中斷用藥，應維持規律作息，並控制鹽分、油脂與糖分攝取，搭配適度運動，協助穩定血壓與血糖，減少身體負擔。

▲▼衛生福利部金門醫院115年春節期間門診表(烈嶼院區)。（圖／衛生福利部金門醫院提供）

▲衛生福利部金門醫院115年春節期間門診表(烈嶼院區)。（圖／衛生福利部金門醫院提供）

此外，春節聚餐頻繁，食品安全不可忽視。年菜與熟食食用前應充分加熱，剩餘餐點妥善冷藏，避免反覆加熱導致變質；處理食材時應生熟食分開，降低腸胃道感染風險。飲酒則應節制，避免空腹或過量飲用影響健康。

金門醫院強調，春節期間醫療服務持續提供，若出現胸悶、呼吸困難、劇烈暈眩、血糖異常或發燒腹瀉等症狀，應儘速就醫，切勿因過年而延誤治療。115年春節連假門診時段已公布於院方官網，供民眾查詢。

02/12 全台詐欺最新數據

