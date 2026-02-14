陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

▲西藏提出2026年經濟增速7％的目標。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸31個省份在春節前陸續開完地方「小兩會」，2026年經濟成長率目標也隨之「掀牌」。據了解，超過七成省份設定在「5%左右」或以上，其中，西藏以「7%以上」的目標為最高。整體來看，各地強調在穩中求進基調下推動高品質發展，並突出創新與產業升級方向。

《北京日報》報導，整體來看，各地目標設定更加理性務實，工作重點突出「向新向優」，體現出在穩中求進中聚焦高質量發展、積極「跳起摸高」的思路。

具體而言，西藏設定「7%以上」為最高目標，海南為「6%左右」，新疆為「5.5%至6%」，湖北、四川、甘肅為「5.5%左右」，安徽、浙江、江西為「5%至5.5%」；重慶、山東、河北為「5%以上」，江蘇為「5%」；北京、上海、河南、福建、陝西、內蒙古、湖南、吉林、貴州、寧夏、廣西等11省份為「5%左右」；廣東、山西、黑龍江為「4.5%至5%」，天津為「4.5%」，遼寧、雲南、青海為「4.5%左右」。

據悉，多個省份採用區間目標設定，部分地方在政府工作報告中提出「在實際工作中努力爭取更好結果」，顯示增長目標彈性提高，至於經濟總量居前的省份仍維持較高增速目標，被視為大陸全國穩增長的重要支撐。

在發展方向上，各地均跟隨中央政策目標，強調擴大內需與優化供給，提出促進汽車、家電、數位產品消費，發展首發經濟、夜間經濟與銀髮經濟等，在投資方面，均強調聚焦新質生產力與新型城鎮化領域。

產業佈局方面，浙江提出支持新材料、新能源、積體電路、航空航天等產業集群發展；遼寧部署深地深海空天、量子科技等未來產業，多省份也在新科技領域推動「人工智慧+」行動，促進AI應用。

此外，多地在就業、醫療、養老與教育等民生領域均提出具體目標，如北京計畫提供不少於10萬個高校畢業生就業職缺，河南新增農村勞動力轉移就業40萬人，吉林建設多層級養老服務設施等。