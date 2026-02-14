低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

▲他花50萬元買一輛烤肉車反悔提告車商。（示意圖，與本案無關／翻攝自pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

一名男子花了50萬向經營中古車行業者購買一輛休旅車，事後發現該車竟曾有人在車內燒炭輕生，氣得控告業者涉嫌隱匿實情詐欺。法院審理後認定，男子在購車前聚餐時，就曾與證人及業者討論是否購買這輛「烤肉車」，還問「八字重不重」，並表示自己不怕，認定業者並無詐欺犯意，判他無罪。

這起買車糾紛發生在3年前，一間中古車行，將一輛出廠不到幾年的休旅車，以50萬元的低價格賣給男子。事後，男子開車時總覺得車內有異味，他的家人上網一查，發現該輛車曾有人在裡面燒炭輕生，也就是俗稱的「烤肉車」的事故車，並認為，如果早知道是這種車，他根本不會買，因此控告業者詐欺取財。

審理證人關鍵曝光

案件進入法院審理階段，業者始終堅稱自己清白，表示賣車前就已經明確告知男子這輛車的狀況。法院審理時，一名證人出庭證稱，在男子買車的兩天前，自己曾和男子及業者一起聚餐。當時男子因為想買車，就和業者聊了起來，自己當時清楚聽到兩人在討論「烤肉車」。

證人證稱，男子還主動問業者，如果決定買這台「烤肉車」，價格能不能再便宜一點？並強調自己「不要泡水車和大撞的」，但對這台車似乎並不忌諱。證人當時還好奇問什麼是「烤肉車」？兩人解釋後，還一度反問對方「這樣敢買嗎？」男子則回答「我八字很重，沒在怕的」，甚至繼續討價還價。

法官依證人證詞認定無罪

法官認為，證人與買賣雙方都沒有恩怨，沒有理由說謊，證詞可信度極高。反觀告訴人的指控，缺乏其他具體證據來補強，更與證人證詞內容完全相反。雖然男子家人確實搜尋到網路資料，證明該輛車確實有問題，但這些資料只能證明車輛的「身世」，無法直接證明男子在賣車時「沒有告知」。加上車輛鑑價協會的報告顯示，該車當時正常行情約54萬，業者只賣50萬，價格並未明顯偏高。

法官認定由於證據無法證明業者有刻意隱瞞或施用詐術，判決業者無罪，由於男子的家人在案件審理期間，拍攝法院法庭外觀，並對證人嗆聲「要讓你多一條偽證罪」。法官認為這種行為可能涉及妨害司法公正，已建請檢察官另案偵辦處理。

