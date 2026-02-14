台南市勞工局曾文園區開辦生活花藝課程　學員手作賀年花藝迎新春

▲台南市勞工局於曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，學員專心投入創作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為營造良好學習風氣、強化勞工教育並提升市民生活美學素養，台南市勞工局14日於麻豆曾文市政願景園區舉辦「生活花藝」課程，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟授課，帶領學員體驗花藝創作，感受美學融入生活的樂趣。



本次課程以「賀年節慶」為主題，結合即將到來的農曆春節氛圍，讓學員運用巧思與雙手，創作具年味的花藝作品。蔡玉娟以淺顯易懂方式介紹植物基本知識與花藝美學概念，引導學員運用簡單素材完成專屬作品。成品除可於春節期間擺設家中增添節慶氣氛，也讓學員在實作過程中培養審美品味與藝術涵養。



蔡玉娟表示，隨著社會發展，民眾對生活美感的重視逐漸提升，學習花藝不僅能紓解壓力、增添生活樂趣，也能促進交流互動。將親手創作的花藝作品融入居家空間，能提升生活質感，與家人共享美好時光。



勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心持續開辦多元勞工學苑課程，其中結合藝文與美學元素的課程深受勞工朋友歡迎。「生活花藝」為系列課程之一，感謝蔡玉娟帶來精彩教學，為新的一年揭開充滿美感的序幕。後續課程將於3月14日、4月18日、5月16日及6月13日陸續辦理，歡迎有興趣民眾踴躍參與。



王鑫基強調，未來勞工局將持續規劃多元且豐富的學習課程，營造良好學習環境，打造兼具學習氛圍與生活美感的幸福城市。