生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

▲▼年夜飯,團圓飯,吃飯,好料。（圖／記者施怡妏攝）

▲年夜飯。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著農曆春節腳步逼近，不少人期待返鄉團圓，但也有人對過年充滿壓力。一名嫁來台灣的日本人妻透露心聲，每到過年就情緒低落，不只無法回日本老家，還得從除夕一路到初五，連續6天報到婆家，婆家每年都會買一堆年夜菜，吃不完冰起來，隔天加熱繼續吃，讓她直呼「真的很痛苦」，貼文引發網友共鳴。

日本人妻在社群發文，台灣朋友們過年時都能回家團聚、享受假期，但身為外國人的她，過年期間沒有足夠假期返日探親，只能留在台灣。看著身邊的人開心團圓，內心難免感到失落，也讓她在春節前夕特別憂鬱。

年夜菜反覆加熱吃到怕

除了思鄉情緒，她也提到婆家對飲食不講究，年節期間為了拜拜準備的大量供品，吃不完隔天繼續吃，市場買的炸魚，加熱後變得乾柴，吃得很痛苦，「也會被要求一直吃到全部清光為止」。結婚第二年，她受不了提出，想吃像日本「御節料理」那樣精緻又有節慶感的年菜，甚至提議主動購買，卻因「不能拿來拜拜」為由遭到拒絕。

人妻坦言，從除夕到初五，必須天天到婆家報到，加上附近沒有公園或能放鬆的去處，讓她覺得相當壓抑，曾向丈夫表示「太無聊」，卻因此發生爭執。她也坦言，羨慕那些過年不用頻繁往返婆家，或能提前訂餐廳、好好享受佳餚的家庭。

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲過年每天都吃剩菜。（示意圖／資料照）

連跑婆家6天太煎熬

為了避免今年再度天天到婆家報到，她決定在回娘家的日子，為自己和女兒預訂台北市飯店，價格也比預期親民，替自己安排一段放鬆時光，與女兒兩人好好休息、轉換心情。

貼文曝光，PTT網友爆共鳴，「如果過年期間回日本，那更會被台灣公婆念到死」、「過年天天吃剩菜，這連台灣人都受不了好嗎」、「好不容易有長假，結果搞得跟懲罰一樣」、「年菜地獄就是一道菜重複加熱」。不過，也有網友指出「日本年菜也常是冷食，而且一吃好幾天」、「只是文化差異，談不上誰對誰錯」。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

江蕙又出手了！連3年霸氣捐待用餐助弱勢　親筆紅包袋曝光網感動狂讚

林書豪再現林來瘋！名人賽決勝節轟「8分球」　率字母哥紅隊奪勝

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

28歲「美國碩士田僑仔」來台徵婚！　點名3農業縣公主

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

連等4班才擠上高鐵！眾人曝「搭車密技」

過年最怕哪道年菜？一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

因應今年春節連續假期長達9天，北海岸沿線涵蓋多處熱門觀光景點及知名廟宇，如野柳風景區、金山老街、金山財神廟及石門貝殼廟等，預期將吸引大量民眾走春旅遊與參香祈福，伴隨車流增加，部分路段恐出現交通壅塞情形。為提前因應龐大車潮，新北市警金山警分局加強交通疏導勤務，並運用科技設備提升路況掌握效率。

過年怕親戚靈魂拷問　29歲女失眠1個月

春節連假交通安全大提醒　呼籲禮讓用路人

整地前先申請！新北違規開挖山坡地最高罰30萬元

侯友宜視察市場年貨採買　春節聯合稽查守護消費安全

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

