日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」　待婆家6天超痛苦！爆共鳴

記者施怡妏／綜合報導

隨著農曆春節腳步逼近，不少人期待返鄉團圓，但也有人對過年充滿壓力。一名嫁來台灣的日本人妻透露心聲，每到過年就情緒低落，不只無法回日本老家，還得從除夕一路到初五，連續6天報到婆家，婆家每年都會買一堆年夜菜，吃不完冰起來，隔天加熱繼續吃，讓她直呼「真的很痛苦」，貼文引發網友共鳴。

日本人妻在社群發文，台灣朋友們過年時都能回家團聚、享受假期，但身為外國人的她，過年期間沒有足夠假期返日探親，只能留在台灣。看著身邊的人開心團圓，內心難免感到失落，也讓她在春節前夕特別憂鬱。

年夜菜反覆加熱吃到怕

除了思鄉情緒，她也提到婆家對飲食不講究，年節期間為了拜拜準備的大量供品，吃不完隔天繼續吃，市場買的炸魚，加熱後變得乾柴，吃得很痛苦，「也會被要求一直吃到全部清光為止」。結婚第二年，她受不了提出，想吃像日本「御節料理」那樣精緻又有節慶感的年菜，甚至提議主動購買，卻因「不能拿來拜拜」為由遭到拒絕。

人妻坦言，從除夕到初五，必須天天到婆家報到，加上附近沒有公園或能放鬆的去處，讓她覺得相當壓抑，曾向丈夫表示「太無聊」，卻因此發生爭執。她也坦言，羨慕那些過年不用頻繁往返婆家，或能提前訂餐廳、好好享受佳餚的家庭。

連跑婆家6天太煎熬

為了避免今年再度天天到婆家報到，她決定在回娘家的日子，為自己和女兒預訂台北市飯店，價格也比預期親民，替自己安排一段放鬆時光，與女兒兩人好好休息、轉換心情。

貼文曝光，PTT網友爆共鳴，「如果過年期間回日本，那更會被台灣公婆念到死」、「過年天天吃剩菜，這連台灣人都受不了好嗎」、「好不容易有長假，結果搞得跟懲罰一樣」、「年菜地獄就是一道菜重複加熱」。不過，也有網友指出「日本年菜也常是冷食，而且一吃好幾天」、「只是文化差異，談不上誰對誰錯」。