政治

陸委會揪李貞秀除籍證明疑點　柯文哲怒：民進黨起初就該明白講

▲民眾黨柯文哲、張志豪安東市場發春聯。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀的國籍、戶籍爭議延燒，她昨日表示，自己於1999年依法獲准在台灣定居、設立戶籍，同時註銷在大陸湖南的戶籍，但陸委會副主委梁文傑對此指出，1999年兩岸條例並無要求單一戶籍制度，且比對湖南省衡南縣的文件，李的證明書與其他中配拿回的證書完全不同，陸委會不予採信該時間點。民眾黨前主席柯文哲今（14日）痛批，民進黨就是在刁難，如果不允許中配參政，一開始就應該站出來明白講。

李貞秀昨下午前往陸委會抗議，並說，她1999年就註銷中國湖南的戶籍，並非如陸委會所說2025年才註銷，她去年申請的是「證明文件」。她也說，自己公開授權陸委會全權代為辦理行政院要求的中配放棄國籍事宜，並親自遞交文件資料給陸委會。

據此，梁文傑則回應說，李貞秀1993年4月26日嫁來台灣，但1999年才獲准在台定居；不過，1999年時「兩岸條例」並沒有要求單一戶籍制度，或單一身分制度。因此，李在這段期間，不可能去註銷對岸的戶籍。他表示，2004年「兩岸條例」增修要求單一戶籍制度，要求過去拿到台灣身份的大陸人士，必須在6個月內回去拿註銷證明，這時候單一戶籍制度才生效；不過，李在1999年取得台灣定居身分的時候，並沒有註銷大陸戶籍，而是直到 2025年3月才拿了證明回來。梁也說，該證明寫的方式，其實與其他陸配朋友回去拿的證明寫法很不一樣。

針對李貞秀的爭議，柯文哲說，政府本來就是要替老百姓解決問題嘛，把流程圖寫出來，不然就是指導、協助去辦放棄國籍程序，否則就是在刁難。他表示，「政府就認真做事就好，為什麼故意要在這種小事上這樣搞？」他還質疑，如果民進黨政府不允許中配參政，一開始就應該出來明白講中配不可以從政，「明白講，我們當初就不要提名她就好了嘛。」

對於年底北市選情的展望，柯文哲則強調，目前提名的都是黨內菁英，而且一個選區只有提名一人，選票集中、標示也清楚，所以台北市6個選區6個議員全部上應該是沒問題。

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

前民眾黨主席柯文哲今天上午在妻子陳佩琪、民眾黨台北市公職人員與議員參選人陪同下，到台北市圓山捷運站一號出口發送春聯、紅包與發財金。針對「鏡週刊」記者爆料，柯文哲的幕僚「橘子」目前在香港，過年期間可能返台，而且有交出過去柯文哲會見對象記錄的手機，他反嗆說，希望「鏡週刊」在新年要「改作自新，重新做人！」

李貞秀、柯文哲、民眾黨、陸委會、梁文傑

