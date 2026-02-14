不是3600元？剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

▲過年給紅包讓年輕人壓力大。（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

長大後的過年，從領紅包變成發紅包，新鮮人壓力瞬間上身。一名網友表示，出社會第一年準備包紅包給爸媽，卻卡在金額該各包6600元，還是合包1萬元比較好，擔心包太少失禮、包太多吃土，貼文曝光後，多數人一面倒建議，「勸你從最低金額開始包起」、「勸你低一點，不然永遠降不下來」。

一名網友在Threads表示，今年才出社會第一年，如今過年到了，正在思考著包紅包給父母，到底是分開各包6600元，還是合包1萬元比較好？擔心包太少失禮，又怕一次給太多讓自己接下來吃土，讓原PO相當糾結。

過來人一致勸：紅包從最低開始包

文章曝光後，一票過來人直言，「出社會第一年，勸你從最低金額開始包起」、「勸你一開始不要包太多，除非鈔能力足夠強大」、「通常給長輩的紅包錢是慢慢增加的，想給多一點時，可以改成加菜金」、「真心勸，從最低的金額包起即可」、「勸你低一點，不然永遠降不下來」。

也有人分享，「社會第一年建議你包五色鈔2000+1000+500+200+100=3800」、「3600元已包十年」、「平常有給孝親費，就給基本1200或2000元，主要還是依個人能力包，如果沒給孝親費的話，建議兩包各6000元」、「我都分開各2600，因為好窮」、「現在3600元已是我的極限了，心意到就好，平常多陪伴家人，不分節日買點小東西給家人也很不錯」、「我第一年包2000元而已，我爸媽還有包紅包給我，還倒賺」。

給紅包心意最重要！視經濟狀況量力而為

根據近年過年紅包行情部分，給祖父母或外祖父母等長輩的紅包，通常介於3600元到6600元；給父母的部分則依個人經濟狀況調整，大約從3600元到16000元都有，其中6600、8000等吉利數字較受歡迎。