「橘子」遭爆年後返台投案　柯文哲嗆鏡週刊：新年要重新做人

▲民眾黨柯文哲安東市場發春聯。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前民眾黨主席柯文哲今天上午在妻子陳佩琪、民眾黨台北市公職人員與議員參選人陪同下，到台北市圓山捷運站一號出口發送春聯、紅包與發財金。針對「鏡週刊」記者爆料，柯文哲的幕僚「橘子」目前在香港，過年期間可能返台，而且有交出過去柯文哲會見對象記錄的手機，他反嗆說，希望「鏡週刊」在新年要「改作自新，重新做人！」

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金與京華城案尚未解決，關鍵證人許芷瑜（綽號「橘子」）自2024年8月29日出境後，至今未再返台，現已遭發布通緝。當時她的出境目的地為日本，近日卻傳出人已轉往香港，並在家人與伴侶勸說下，可能於年後返台投案。柯文哲今（14日）受訪時開嗆「鏡週刊」，要該刊在新年要「改作自新，重新做人！」

柯文哲今天上午在妻子陳佩琪、民眾黨台北市公職人員與議員參選人陪同下，到台北市圓山捷運站一號出口發送春聯、紅包與發財金。被問到稍後要一起去約會？柯文哲笑說，今天是「西洋情人節」，帶陳佩琪一起出來，是為了避免她在家中寫臉書，「帶她去哪裡不重要，重點是不要待在電腦桌前面。」祝福大家新的一年馬上幸福、馬上快樂。

有關「鏡週刊」的爆料，柯文哲痛批，過年期間自己不想講壞話，希望「鏡週刊」在新的一年要「改過自新，重新做人」，在2025年台北地檢署少數幾個檢察官勾結「鏡週刊」，淪為民進黨的打手，這就是全民的普遍印象，他希望「鏡週刊」在新年可以改過自新。

