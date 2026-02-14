酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年4月間第4次酒駕，被法院判處有期徒刑5個月，併科罰金1萬元，但執行檢察官不同意易刑處分，他便向法院聲明異議，強調自己只是與同事應酬喝了一點藥酒，希望能獲得易科罰金及易服社會勞動的機會。不過，高雄高分院法官日前審理之後，裁定駁回，全案不得再抗告。

▲阿興4犯酒駕，但他仍向法院聲明異議，希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興在2013年、2020年、2021年及2025年4月涉犯酒駕案件，其中第1、2次獲得檢方緩起訴處分，僅第3、4次被法院判刑。

阿興表示，第4次酒駕（即本案）與第3次酒駕中間相隔4年多，與第1、2次酒駕相隔更久，除此之外，這段期間他都沒有任何其他犯罪紀錄；在第1次酒駕案發之後，他一直兢兢業業工作維持家計，安分守法，這案是因為與同事商討工作事宜，應邀喝了一些藥酒才會觸法，不過，酒測值僅為每公升0.43毫克。

阿興認為，檢方未能審酌他的情況，就認定「難收矯正之效」、「難以維持法秩序」，所以不同意讓他易科罰金及易服社會勞動，顯然有重複評價及濫用裁量權的瑕疵，這才決定向法院聲明異議。

不過，高雄高分院法官認為，阿興在本案中雖然沒有肇事，但他在第1次酒駕之後，仍沒有警惕，還接連再犯，而且第3、4次酒駕的時間相隔4年多，足見再犯率偏高，參照本案的犯罪情節，堪認他的主觀惡性、對交通安全的潛在危害、破壞法秩序等情狀均非輕微，如再准許易科罰金或易服社會勞動，不僅與立法目的有悖，也不符合人民法律感情，確實有難收矯正之效暨難以維持法律秩序之情。

法官表示，檢方裁量已具體考量本案犯罪特性、情節輕重等因素，客觀上沒有任何恣意濫用判斷權限或其他違法瑕疵，阿興僅憑空言控訴檢方執行指揮及原審裁定不當，難認有據，最終認定他的抗告為無理由，裁定駁回，全案不得再抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。