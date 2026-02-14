　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年4月間第4次酒駕，被法院判處有期徒刑5個月，併科罰金1萬元，但執行檢察官不同意易刑處分，他便向法院聲明異議，強調自己只是與同事應酬喝了一點藥酒，希望能獲得易科罰金及易服社會勞動的機會。不過，高雄高分院法官日前審理之後，裁定駁回，全案不得再抗告。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿興4犯酒駕，但他仍向法院聲明異議，希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興在2013年、2020年、2021年及2025年4月涉犯酒駕案件，其中第1、2次獲得檢方緩起訴處分，僅第3、4次被法院判刑。

阿興表示，第4次酒駕（即本案）與第3次酒駕中間相隔4年多，與第1、2次酒駕相隔更久，除此之外，這段期間他都沒有任何其他犯罪紀錄；在第1次酒駕案發之後，他一直兢兢業業工作維持家計，安分守法，這案是因為與同事商討工作事宜，應邀喝了一些藥酒才會觸法，不過，酒測值僅為每公升0.43毫克。

阿興認為，檢方未能審酌他的情況，就認定「難收矯正之效」、「難以維持法秩序」，所以不同意讓他易科罰金及易服社會勞動，顯然有重複評價及濫用裁量權的瑕疵，這才決定向法院聲明異議。

不過，高雄高分院法官認為，阿興在本案中雖然沒有肇事，但他在第1次酒駕之後，仍沒有警惕，還接連再犯，而且第3、4次酒駕的時間相隔4年多，足見再犯率偏高，參照本案的犯罪情節，堪認他的主觀惡性、對交通安全的潛在危害、破壞法秩序等情狀均非輕微，如再准許易科罰金或易服社會勞動，不僅與立法目的有悖，也不符合人民法律感情，確實有難收矯正之效暨難以維持法律秩序之情。

法官表示，檢方裁量已具體考量本案犯罪特性、情節輕重等因素，客觀上沒有任何恣意濫用判斷權限或其他違法瑕疵，阿興僅憑空言控訴檢方執行指揮及原審裁定不當，難認有據，最終認定他的抗告為無理由，裁定駁回，全案不得再抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
經典賽中華隊先發陣容出爐！　再戰台鋼雄鷹
日本妹嫁到台灣「過年天天吃剩菜」直呼：真的很痛苦
山本由伸確定3月6日先發對台灣！　變得更壯了
快訊／國道1號「4車連環撞」　車流回堵5km
婆婆勸「初一不可回娘家」原因曝！　她傻眼：多少女生遵守
176刀砍死少女！建商小開被判死　求再審遭駁
孫協志、夏宇童今婚禮！　大咖賓客名單曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

酒駕4犯辯「跟同事應酬喝藥酒」　駕駛求情被打臉

快訊／國道1號南向台南系統「4車連環撞」　車流回堵5km

喝酒還自備檢知器「來不及用」　台中男嘆：拿紅包繳罰單

隊友變被告！北市男打籃球「飛撲」撞破同伴頭　結局神反轉

撿到信用卡！鑽「加值免簽名」漏洞盜刷333次　A走25萬下場曝

追求遭拒殺害少女棄屍　死囚王鴻偉再審：砍176刀屬精神障礙

體育師傳訊性騷「我是你的宵夜」解聘1年　反控學生想拿高分報復

史上最貴芭樂！彰化警民組「隘勇隊」24小時護綠金

林書豪再現林來瘋！名人賽決勝節轟「8分球」　率字母哥紅隊奪勝

南迴搞軌1／莒光號翻覆越妻成唯一死者　揭李氏兄弟「死亡巧合」

總統賴清德連走北市2分局　贈加菜金慰問基層警員辛勞

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公送祝福　曾國城吐槽：希望是最後一次

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

WBC中華隊鄭浩均先發戰台鋼　雙方先發陣容出爐　

陸31省份揭2026經濟成長率目標　西藏設定7％最高...7省不低於5％

低價買「烤肉車」嫌臭告車商詐欺　證人打臉：他說八字重沒在怕

年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

印度16歲少女「遭400男性侵」！　露宿街頭慘淪洩慾工具

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

社會熱門新聞

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

楊父控：1424萬捐款成乾哥賠償款

女警嗆殺盧秀燕喊無罪　做筆錄狂笑：去問觀落陰

泰、越撈金女藏1樓1鳳　警破門抄查銷魂價碼曝

丟包學霸致死「惡司機」起訴　最重判無期

士院新婚法警涉嫌偷拍　被羈押禁見

過年前悲劇命案！桃園男陳屍樹上　家屬崩潰求真相

深夜找不到前妻…北市男持刀闖屋性侵閨蜜：10分鐘內沒射精就殺妳

快訊／國1南向台南系統4車連環撞　車流回堵5km

台中死亡車禍！25歲男自撞分隔島　搶救不治

更多熱門

相關新聞

金門警結合地區名店宣導拒酒駕

金門警結合地區名店宣導拒酒駕

農曆春節將至，民眾聚餐飲宴頻繁，為防範酒駕事故危及交通安全，金門縣警察局即日起全面強化酒駕取締勤務，並攜手在地餐廳於年菜外送時發送宣導品，提醒鄉親年節歡聚也要守法上路。

台中科大27歲男職員站校門口　慘遭酒駕貨車撞飛

台中科大27歲男職員站校門口　慘遭酒駕貨車撞飛

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

陳嘉瑩毒駕奪命一審判死　洪孟楷籲二、三審「守住正義底線」

毒駕致死首改殺人罪　法院認定故意判死

毒駕致死首改殺人罪　法院認定故意判死

酒駕撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨老闆起訴裁定續押

酒駕撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨老闆起訴裁定續押

關鍵字：

高雄高分院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

台中社區大樓深夜火警！144住戶緊急疏散

不滿僱主指示竟翻牆性侵強盜　屏東惡清潔工重判

即／台中女深夜墜樓亡

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面