高職男把AI當流水線！　5個月產出120個App：一早醒來就能上架

▲杭州男子張三5個月產出120個App。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

人工智慧（AI）正興盛，也改變軟體業的從業門檻與行業生態。一名現年29歲、高職畢業的男子，在裸辭工作後，決定挑戰用AI做App。他把AI做成一條流水線，從市場調查到寫代碼都交給AI，第二天一早醒來，一個可以直接上架的App就成形了。從去年8月到12月，他總共上線了120多個App，其中90％擁有付費用戶，被媒體形容為「AI狠人」。

1997年出生的杭州男子張三，從高職畢業之後，進入一家測繪公司上班，後來入職杭州一家五星級飯店從事傳統軟體架構師工作；通過自學技術，幾年後又成為杭州一家物聯網的軟硬體負責人，最後進了一家電力相關企業。去年8月他決定裸辭，用AI大量生產App。

很多人以為用AI進行程式撰寫（Coding），就是寫代碼時找AI幫忙。張三並不這麼做，他把AI做成了一條流水線：先讓AI掃描不同國家、不同行業的需求，把那些「有人需要、但還沒人做」的程式缺口找出來。

例如，從美國的建築行業工具，到西班牙水資源緊張地區的耗水監測程式，再到新加坡的工程管理軟體，每個App都瞄準一個真實存在的市場需求。然後張三把這些需求轉成功能清單，交給AI去寫代碼；第二天一早醒來，一個可以直接上架的App已經躺在電腦裡了。

▲張三近期用AI做出的App，引發海外技術圈熱議。

張三說，「我每天早上醒來，電腦裡已經生成了兩三個App，我只要驗收、上架就行。」由於AI已經替他完成了大部分工作，他只需要花不到一小時時間，對生成的App進行驗收，然後等待來自世界各地的付費提醒。

每天下午和晚上，張三會逛逛各大技術社區，也會回覆各種來自海外技術社區的廣播式郵件，以及技術部落客約稿。

利用AI這個超級「數位工廠」，從去年8月到12月，僅5個月的時間，張三上架了120多個App，其中90％擁有付費用戶，大部分集中在海外市場。

陸媒將張三形容為「AI狠人」，並表示眼下的這波AI浪潮，讓「一人公司」成為可能：AI不僅是工具，也是年輕人的最佳「創業合夥人」，他們用AI連接起了各種能力，為自己打造一個商業系統。