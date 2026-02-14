　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地方前輩強抱、碰臀！美女里長洪佳君「淚崩」　多人受害已報案

▲台北市萬華區華江里里長洪佳君自爆遭性騷擾，民進黨市議員洪婉臻陪同受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市萬華區華江里里長洪佳君控訴遭性騷擾報案，在里民聲援下淚崩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市萬華區華江里長洪佳君日前在臉書控訴自己遭地方資深前輩性騷擾，除了遭藉機環抱頸部，對方更在辦公室內以按摩為由，觸碰她的身體。洪佳君今（14日）召開記者會表示，已赴台北市婦幼警察隊提出性騷擾告訴，基於偵查不公開原則，也希望司法勿枉勿縱，只能說受害者很多人，但確切人數也不能明說。由於洪佳君同時是「台北市76人年輕里長聯誼會」幹部，記者會結尾時，聯誼會成員也到場聲援並獻上鮮花、擁抱，讓洪佳君一度情緒潰堤淚崩。

洪佳君日前於臉書控訴，自己遭到地方上資深前輩性騷擾，經過數日沉澱後已經完成相關報案程序，並於今日召開記者會。現場有許多里民都來送暖「洪佳君加油」「性騷零容忍！」

被問到今天記者會是否要公開加害人？洪佳君表示，尊重檢察官要求「偵查不公開」，她不會在現在讓情緒影響司法程序。洪佳君說，這件事情於2月11日發生後已經過了四天，每一天都讓她感到十分漫長，甚至直到昨天晚上，自己的情緒仍舊處於崩潰狀態，無法停止大哭，也很擔心身邊的家人們是否受到牽連，白天或許可以透過忙碌讓自己分心，但晚上閉上眼睛，恐懼揮之不去，這幾天每天都夜不成寐，只睡兩小時。

▲台北市萬華區華江里里長洪佳君自爆遭性騷擾，民進黨市議員洪婉臻陪同受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲台北市萬華區華江里里長洪佳君。（圖／記者鄭佩玟攝）

洪佳君說，要站出來真的很不容易，也曾經想要退縮，因為性騷不只證據搜集困難，也可能因權力不對等不敢申訴，更要面對報案時的二度傷害。不過，在近期深入了解案情後，竟然發現受害者不只她一人，這件事情已經不只是她的事情了，因此選擇站出來就是要強調性騷零容忍，不要再有下一個受害者，更感謝家人們的支持，讓她撐下來。

陪同開記者會的洪婉臻議員強調，性騷零容忍，尤其權勢性騷更不能被接受，已經要求市府相關局處包含警察局、產發局等，務必保全相關證據，絕不能讓影像丟失，基於偵查不公開原則，也希望司法勿枉勿縱，還給一個公道。她說，不僅先生全力支持，公婆也都支持自己做任何決定，都很關心此事件。

02/12 全台詐欺最新數據

