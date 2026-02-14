彰化抽驗年貨！脆筍絲漂白劑超標3倍　荷蘭豆竟有6種農藥殘留

▲彰化縣衛生局稽查年節產品4件農藥超標下架。（圖／彰化衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局公布春節應節食品稽查結果，抽驗144件中有4件應節食品不合格，其中包括1件「脆筍絲」漂白劑超標，1件中國進口的「荔香芋頭」及白蘿蔔、荷蘭豆檢出殘留6農藥超標，已責令下架，另有5件豬肉製品外包裝標示不清，違規產品已當場要求下架。

彰化縣衛生局表示，這次專案針對超市、傳統市場、食材盤商、餐飲業、食品製造業及網路平台進行全面稽查，總共抽驗144件食品。其中來自雲林縣1件「脆筍絲」被檢出食品添加物漂白劑二氧化硫超量，違反食品安全衛生管理法第18條規定，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。另1件中國進口的「荔香芋頭」（冷凍）及2件白蘿蔔、荷蘭豆，則被檢出殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」，違反同法第15條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，分別移送高雄及雲林衛生局。

▲彰化縣衛生局稽查年節產品。（圖／彰化衛生局提供）

另兩項違規農產品均來自西螺果菜市場的散裝攤商，由彰化縣衛生局委外認證實驗室檢驗發現，陳姓業者供應的「白蘿蔔」檢出克凡派與因得克兩種農藥殘留超標；而粘姓業者供應的「荷蘭豆」違規最為嚴重，一口氣檢出可尼丁、達克利、比來、毆殺斯、普拔克及賽速安等六種農藥殘留不合格。兩案均已依《食品安全衛生管理法》辦理或移請雲林縣衛生局追蹤處理。

除了農藥與添加物問題，稽查人員還查獲5件豬肉製品外包裝未標示製造商及有效日期資訊，違反食品安全衛生管理法第22條規定，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，已現場責令下架，並移請來源廠商所轄衛生局後續追查。

衛生局提醒民眾，採買年貨應選擇信譽良好的商家，優先挑選當季盛產蔬果，或具CAS、有機、產銷履歷等標章的產品。蔬果清洗務必把握「先洗再切、清水沖洗」原則，烹調前先浸泡、再以流動清水徹底沖洗，去除表層污垢後再切，並記得開蓋烹煮，降低農藥殘留風險。

衛生局也提出「三不、二要」採購口訣：不買顏色過白或過於鮮豔的產品、不買有異味（如刺鼻藥水味）的產品、不向來路不明的流動攤販購買；要選擇包裝完整、標示清楚的商品，要適量採購並妥善保存。

最後，衛生局呼籲民眾，年菜烹調把握「少油、少鹽、少糖、高纖」原則，每天攝取足夠蔬果，搭配規律運動，才能健康平安過好年。