大陸 大陸焦點 特派現場

中英外長會見　古柏：對台政策沒有也不會改變

▲▼大陸外交部長王毅13日會見英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅會見英國外交大臣古柏。（圖／翻攝大陸外交部官網，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸外交部長王毅13日在出席慕尼黑安全會議期間，會見英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。王毅表示，中英應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通；古柏則提到，英國在「台灣問題」上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。

王毅表示，中英都是世界性大國和安理會常任理事國，各自承擔維護國際和平與安全的職責，應該保持經常性交往，加強戰略協調與溝通，拓展雙方共同利益，維護世界和平與發展。

此前，英國首相施凱爾（Keir Starmer）對中國進行訪問，重啟中英關係。大陸國家主席習近平與施凱爾一致同意發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，就雙多邊合作達成廣泛共識。

王毅說，雙方應落實好兩國領導人共識，不斷釋放雙邊關係利好，發掘更多合作潛能。雙方要辦好新一輪經濟財金對話、經貿聯委會會議、中英戰略對話，恢復兩國立法機構正常交往，密切人文交流。

「中方支持自由貿易，反對任何形式的保護主義」，王毅強調，歡迎英國等各國企業來華投資，用好進口博覽會等平台，擴大對華出口，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

▲▼大陸外交部長王毅13日會見英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）。（圖／翻攝大陸外交部官網）

據大陸外交部官網引述，古柏表示，施凱爾訪華取得圓滿成功和豐碩成果，為推動英中關係發展發揮重要作用。英中構建長期穩定的全面戰略夥伴關係，符合雙方戰略利益。「英方在台灣問題上長期奉行自建交以來的政策，沒有也不會改變。」

古柏指出，願同中方一道落實兩國領導人共識，推進各領域機制性對話，拓展在貿易、投資、金融、氣候、安全、綠色科技等領域合作，妥善管控分歧。英方堅持多邊主義和國際法治，雙方可加強多邊溝通協作，為促進世界和平與安全作出貢獻。

雙方還就烏克蘭危機、蘇丹、伊朗等國際和地區問題交換意見。

02/12 全台詐欺最新數據

中英關係王毅古柏台灣議題台海議題

