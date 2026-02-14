收到高級禮盒！婆婆想拆被阻止　「下秒喊1句」她超怒：後悔沒發飆

▲婆婆想將禮盒送人。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

農曆春節將至，收送禮盒本是人際往來的美意，卻意外引發婆媳間的摩擦。一名女網友近日抱怨，朋友特地送來精緻禮盒，沒想到婆婆一聽到丈夫說禮盒看起來「很貴」，竟當著她的面企圖直接拆封，甚至有意拿去轉送他人，讓她傻眼。貼文曝光後，引起討論。

收到高級禮盒 婆婆竟想直接拆

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，昨晚朋友特地送禮盒來，丈夫看到後稱讚包裝高級、價格感覺很貴。怎料婆婆一聽到關鍵字，竟無視禮盒上，朋友寫給原PO的卡片，當面就想動手拆開。

婆婆被制止拆禮盒 變成想轉送給他人

原PO指出，當下丈夫立即出言制止，質問母親為何要拆別人的東西，隨後再次誇讚禮盒漂亮。沒想到婆婆聽完後，竟回了一句「過年還可以拿去轉送」。這番言論讓原PO相當不滿，無法理解怎麼會有如此沒水準的人，事後回想起來，更後悔當時沒有直接發飆。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「直接回：對，我要拿回去娘家的」、「私底下告訴先生，你想把禮盒拿回娘家，免得婆婆跟先生要禮盒，而且記得你一定要收好，不要讓婆婆直接拿去送人做面子」、「以前我公司送禮盒，我婆婆整盒拿去送隔壁鄰居都沒問過我，沒想到沒水準的人還真多」、「我婆婆也會把過年禮盒轉送，我們的送人別人的給我們這種我覺得還好，但如果是朋友送的被轉送我也會不高興，禮盒要收好」。