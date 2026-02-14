原告缺席！詐騙幫助犯「法庭上吐1句」　律師心頭一震

▲蘇家宏分享所見所聞。（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／曾筠淇報導

律師蘇家宏近日在臉書發文分享，他在農曆年前的法庭走廊上，遇見一名三十多歲的年輕男子。該男子因提供帳戶給詐騙集團而誤觸法網，雖然被害人多達近二十位，且在民事調解庭上，原告並未出席，但他仍準時到場，並堅持要對自己的過錯負責，承諾分期賠償。這份勇於面對的態度，讓蘇家宏很有感觸。

誤成詐騙幫凶 達成「部分和解」免入獄

蘇家宏在臉書粉專發文提到，這名男子年約三十出頭，幾年前因「不小心」提供帳戶，淪為詐騙集團的工具，導致近二十位被害人損失數百萬元。雖然在法律上僅被定義為「幫助犯」，但龐大的賠償責任對年輕人來說仍是重擔。蘇家宏指出，該男子先前在刑事庭階段，因達成「部分和解」，所以被判處3個月有期徒刑並獲得緩刑，免於入獄。

原告缺席調解 被告堅持負責

蘇家宏描述，當天是民事調解庭，沒想到現場卻出現令人驚訝的一幕。他透露，通常在此類案件中，多是原告急於求償，被告則避不見面，但此次是原告（被害人B）沒有出席，而年輕人準時出現。除此之外，面對調解委員詢問賠償意願時，年輕人更平靜表示，「我覺得當時我有一點錯，所以我願意負責。」展現出不同於一般被告的誠懇態度。

坦言能力有限 願分期償還

針對調解委員詢問為何之前只與部分被害人和解？男子低頭誠實說明，因為當時刑事庭只有一位被害人到場。而讓蘇家宏心頭一震的是，儘管此次原告未到場，男子仍說，「我覺得我自己有錯，而且，他比我還可憐……所以我願意每月五千元，全額賠償。」

趕著去上班 讓律師有感觸

蘇家宏表示，男子在表達完負責的意願後，看了一下手錶，語氣堅定卻帶點靦腆的說，「我願意對我自己的過錯負責，請給我時間。因為我等一下趕著要去上班，我在當店員。」

看著男子為了實踐承諾、匆忙趕往工作崗位的背影，蘇家宏表示，法律雖是硬邦邦的條文，但承擔責任的人只要願意向上提升，就能讓社會變得溫暖，願每個跌倒的人都能勇於面對，願意承擔的人也擁有重新出發的機會。