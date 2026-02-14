年終入帳「只爽5分鐘」　他曝原因！網秒懂：賺回自由才是最佳解

▲原PO領到年終，卻只開心5分鐘。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

很多人都已經在領到年終獎金了，不過一名35歲的工程師卻發文感嘆，雖然看到獎金入帳時有一絲快感，年薪也確實增加，甚至已順利買房、買車，但這份喜悅卻維持不到5分鐘，因為自己犧牲了生活品質與健康，連家人都看出他的憔悴，讓他不禁懷疑這是否值得。貼文曝光後，引起討論。

領完年終卻空虛 工程師嘆犧牲生活

這名男網友在Dcard上，以「領完年終了，但好像沒想像中開心」為標題發文，提到他收到年終通知後，雖然曾有一秒鐘的爽感，但這份開心，卻只維持了約莫五分鐘，因為他覺得自己把「生活」徹底刪除了。

原PO表示，他平日下班多已是深夜，累到只能滑手機，假日也因體力透支或待命而推掉朋友邀約，久而久之，朋友也不會再約他了。

母親的關心讓他差點崩潰

原PO回憶，過年回家時親戚都在誇讚他是科技新貴，說他很優秀，唯獨母親關心他臉色差、白髮變多，讓他差點崩潰。他形容這行就像「圍城」，裡面的人為了房貸和年終，只能戴著「金手銬」不敢離開。

看著帳戶數字，原PO擔憂未來會不會抱著一堆錢，但卻賠了健康與感情，因此他詢問其他高薪族群，如何在追求財富與被掏空的感覺中取得平衡？還是這是他們這行必須付出的代價？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「許多人薪水超過250萬後，追求開始轉成提升生活了，選擇繼續把生活換錢的，多半是還沒有確切人生目標」、「工作是為了賺錢，賺錢是為了讓自己和家人生活無虞，所以最終目的還是自己和家人」、「就是用時間換金錢，但可能同時也賠上用錢也買不回來的健康」。也有網友表示，「所以投資理財讓自己賺回自由才是最佳解」、「學會投資，40歲就可以退休體驗人生了」。