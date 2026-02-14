畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因爆共鳴：剩出國會PO

▲好友發布限時動態的頻率降低。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

社群軟體普及，許多年輕人習慣透過Instagram限時動態記錄生活點滴，不過隨著人生階段轉換，使用習慣似乎也會跟著改變。近日一名剛畢業不久的男網友就發現，身邊同儕在大學畢業後，社群活躍度明顯下降，這是為什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

以前常發動態！畢業後卻變安靜

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在Dcard上，以「為什麼大家大學畢業就不怎麼PO IG限動了」為標題發文，他透露自己是2003年出生，已經畢業一陣子了。他觀察到，以往還在讀大學的時候，身邊的同學只要有跟朋友吃飯、出去玩，都會發布限時動態分享，那為什麼現在卻比較少PO了？

一票網友曝「不PO」原因

貼文曝光後，不少網友直言，「可能真的沒什麼好PO的」、「出社會後為了生活奔波，疲於奔命、勞心勞力下也就沒有餘力PO了」、「上班以後每天生活枯燥乏味啊，沒什麼好分享的了，只剩出國會PO一下」、「平常都在工作也沒什麼好PO的」、「就懶啊，沒什麼東西好發」。

也有網友說，「跟別人分享太多沒好事，你分享好的別人嫉妒，分享不好的別人只會笑話」、「炫耀會被討厭、抱怨也會被討厭，就不PO了」。還有網友回應，「畢業後大家只有出國玩時會PO」、「過得不爽、過得爽的，都不想讓以前同學知道」、「就純粹不想讓別人知道自己在幹嘛而已」、「長大了發現過好自己的生活比較重要，沒PO不代表生活無聊」。